Na testech u fotbalistů Českých Budějovic zůstává jen Tolno

Ta je teď v polovině. Dvě dosavadní porážky ze dvou zápasů mnoho radosti nebudí, k vážným starostem však také nevedou. Jihočeši zatím obdrželi čtyři branky od ruského Dynama Moskva, naposledy nečekaně nestačili ani na druholigové Táborsko.

Pořád však zbývá dostatek času do ostrého startu na to, aby se tým připravil i naladil. Přestože výsledky teď nejsou klíčové, trenéři i hráči si budou chtít připomenout pocit po vyhraném utkání. A ten by měl nastat v sobotu, kdy Dynamo nastoupí od 11 hodin na hřišti druholigové Vlašimi.

Pak tým v pondělí odcestuje na soustředění do rakouského Kaprunu, kde ho čeká ruský Krasnodar a kyperský Pafos. A pak už bude zbývat jen týden s klasickým předzápasovým režimem, než dorazí Teplice. Vstup do ligy je každoročně důležitý, ještě když svěřence trenéra Davida Horejše následně čeká duel na Slovácku, pak doma s Baníkem Ostrava, pojedou do Olomouce, přivítají Liberec a představí se na stadionu pražské Sparty.

Českým Budějovicím se zároveň už také rýsuje základní sestava. Chybět by v ní neměly posily Jakub Hora, Michal Škoda, Ondřej Mihálik či Patrik Hellebrand. Otevřené zůstává po příchodu Dávida Šípoše místo brankáře.

V přípravě s Dynamem zůstává už jen jediný testovaný hráč. Je jím Emmanuel Tolno, 20letý guinejský záložník z Táborska.

„Je s námi od začátku přípravy a jsme s ním spokojení. Musí se vypořádat s jazykovou bariérou, je to pro něho zase něco nového. Potřebujeme ho vidět v těžkých zápasech, ale na tréninku dělá velice dobrý dojem,“ chválí trenér Horejš. Do vlastních klubů se naopak vrátili stoper Martin Bednár a brankář Šimon Pecháček, skončil také Bojan Djordjic.

Zatím také platí, co avizoval nový majitel Vladimír Koubek. Šanci dostávají mladí hráči z akademie. Dynamo navíc uzavřelo memorandum o spolupráci s Táborskem, což je nadějná zpráva pro celý jihočeský fotbal.