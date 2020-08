Pardubický trenér Krejčí: Elán i dlouhá pauza od ligy nás poženou

Vlastně ne jenom loňskou sezonu, již Východočeši završili vítězstvím ve druhé lize a přímým postupem. Zdravá kabina, na kterou kouč naráží, je motorem Pardubic už léta. A v nejvyšší soutěži by to tak mělo zůstat.

„Měla by to být naše velká deviza. Za 20 let, co v klubu trénuju, jsme vždycky stavěli na tom, aby hráči táhli za jeden provaz. Náš postup to jen korunoval,“ konstatuje Krejčí. „V první lize se budeme v drtivé většině opírat o hráče, kteří ji vykopali. Loni jsme tu měli opravdu dobrý kolektiv, stáli jsme při sobě a společně šli za jedním cílem,“ dodává.

Složení týmu se skutečně nijak dramaticky nezměnilo, z výrazných postav z loňska Pardubice postrádají jen houževnatého Zifčáka, který se vrátil z hostování na přípravu do mateřské Olomouce. Management však nadále usiluje o to, aby bylo hostování prodlouženo. A jinak? Zmizeli pouze náhradníci.

„Ale kádr bychom měli ještě doplnit, protože nejlepší trenér je konkurence,“ podotýká Krejčí. „Ne proto, že by hráči, kteří tu máme, byli špatní, ale v té konkurenci se zlepší - pokud to správně uchopí.“

V přípravě byl kouč Krejčí spokojený napůl

Do úvodního mistráku s Jabloncem, loni ve Fortuna lize čtvrtým, jdou Pardubice s bilancí v přípravě 1-3-2, počítaje v to i zmíněné nešťastné 1. kolo MOL Cupu.

Jablonec - Pardubice Neděle od 16.30 hodin online.

„Jaro ve druhé lize bylo extrémně těžké a volno po něm krátké. V létě jsme měli spoustu zápasů, které šly rychle za sebou po dvou třech dnech. Velký prostor na to, abychom něco zkoušeli, nebyl,“ podotýká Krejčí. „Současně si však myslím, že nás požene nováčkovský elán a že mnohaletá pauza od ligy je dostatečnou motivací, abychom se v ní předvedli v dobrém světle. Věřím, že nedáme kůži zadarmo.“

S výsledky v přátelácích je spokojený napůl.

„Herní projev byl solidní, ale minimálně ve dvou remízových zápasech, s Olomoucí i s Bohemkou, jsme měli vyhrát. A nepovedlo se nám to proto, že jsme neproměnili šance - což se pak přeneslo i do poháru,“ míní Krejčí.

Porážka v Kolíně podle něho byla svojí povahou frustrující. Nebyly to však jediné ztráty, které Pardubičtí museli po utkání sčítat. Ze hřiště totiž odkulhal nejlepší hráč druhé ligy Hlavatý a zraněného Pfeifera dokonce museli cestou ze hřiště podpírat spoluhráči. Což je samozřejmě velká nepříjemnost v kontextu nedělního mače s Jabloncem, soupeřem, se kterým „Krejčího boys“ v přípravě hráli 1:1.

„U Lukáše Pfeifera to bude horší, ten měl koleno úplně zablokované. Vazy jsou hodně citlivé, co se týče rotace, a jeho start je tím ohrožen,“ mrzí trenéra Pardubic.

Zbytek jeho ansámblu vyběhne na trávník jablonecké Střelnice v neděli v 16.30.