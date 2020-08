Dobrý pocit ano, body ne. Zaplatili jsme nováčkovskou daň, říká kapitán Pardubic

Za prohru sice Východočeši zpod Ještědu neodvezli bod ani jeden, ale určité povzbuzení zcela zaručeně. Stoper Martin Šejvl si před zápasem přál, aby se po skončení se svými spoluhráči mohl fanouškům, kterých do Jablonce dorazil slušný počet, podívat do očí. A to se povedlo.

„Mám teď smíšené pocity, protože jsme prohráli, ale špatný dojem jsme podle mě v Jablonci nezanechali. Odehráli jsme vyrovnaný zápas s borcema, co loni skončili čtvrtí a za chvíli budou hrát o Evropskou ligu, nemáme se za co stydět,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci kapitán ligového nováčka Jan Jeřábek.

Smíšené pocity měl nejspíš před spaním i záložník Pardubic Emil Tischler, ten se ve 43. minutě dobře zbavil soupeře a šel sám na brankáře, přízemní zakončení na bližší tyč však skončilo pouze v boční síti jablonecké brány.

„Zaplatili jsme nováčkovskou daň. Nevyužili jsme šance a nechali si dát gól,“ mrzelo Jeřábka.



Momentka z utkání mezi Jabloncem a Pardubicemi: vlevo domácí Jaroslav Zelený, vpravo s balonem Emil Tischler.

Jablonci totiž vyšlo střídání. Do druhé půle expardubického Tomáše Ladru nahradil Robert Hrubý, který ještě v 57. minutě v „ložence“ mířil hlavou jen do náruče gólmana Marka Boháče, o čtyři minuty později už mu však stejným typem zakončení, tentokrát na vzdálenější tyč, nedal šanci.



„Naším hlavním cílem bylo v Jablonci uhrát nulu, ale vezeme si domů i pozitiva. Byly pasáže, kdy jsme byli lepší, musíme takhle pokračovat,“ velel Jeřábek.