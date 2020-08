Vypadnutí s Kolínem, to je pro nás šok, říká pardubický gólman Boháč

Je to pro vás velký šok, vypadnout z poháru s divizním soupeřem?

Tak šok to určitě je. Vzhledem k tomu, že hrajeme první ligu a Kolín čtvrtou ligu, půl roku nehrál mistrovský zápas, tak si myslím, že bychom takové utkání měli zvládnout.

Najdete příčiny porážky?

V prvním poločase jsme nezačali úplně dobře, bylo to takové všelijaké, ale od patnácté minuty jsme soupeře zmáčkli a výkon vypadal velmi dobře. Půle měla skončit 5:0 pro nás, to zcela určitě. Druhý poločas už byl od nás v takové křeči, včetně prodloužení, měli jsme tam tyčku... Nebylo to dobrý, to si musíme říct, jednoznačně jsme to nezvládli.



Takže spíš váš špatný výkon než skvělé představení soupeře?

Ne, to určitě ne, Kolín hrál fantasticky, to musím smeknout, protože když to řeknu upřímně, tak s námi dokázali 120 minut držet krok. My jsme hráli špatně.



Za týden vás čeká historický vstup do ligy, nemohlo se to na vašem výkonu promítnout? Myslím tím třeba podvědomou opatrnost, šetření se...

To ne. Spíš to vypadalo, že se na nás Kolín výborně připravil. A skvěle jim zachytal brankář. To byla spousta gólovek, co jsme v prvním poločase měli. Stačilo je proměnit a měli jsme klid, takže naše chyba. Pak nám dali po naší nedůslednosti krásnou branku a udrželi to, takže jim patří gratulace.



Navíc dva vaši spoluhráči odkulhali z trávníku se zraněním, takže ještě navíc tahle nepříjemnost.

Nevím přesně, co klukům je a jak to s nimi vypadá, doufám, že budou zdraví, protože je budeme potřebovat.



Váš komentář k závěrečnému penaltovému rozstřelu?

To už bylo klasicky vabank, tam už je jedno, jestli hraje první liga se čtvrtou nebo s přeborem, to se kope z jedenácti metrů, pro všechny stejné. Oni dali čtyři branky, my pouze tři a končíme. Stává se to, dobře si vzpomínám, že když jsem chytal za Příbram, tak jsme také na hřišti mužstva z nižší soutěže vypadli.