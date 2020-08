Pardubičtí fotbalisté shánějí útočníka. Značka: spěchá

V přípravě nepříliš produktivní Pardubice sice udržely kometu z loňska Michala Hlavatého, zoufale jim ale chybí hrotový útočník, kterého by bylo ideální podepsat nejpozději v sobotu odpoledne. Eminentní zájem mají o druholigového krále střelců poslední sezony Stanislava Klobásu z Jihlavy.

„Se Standou pořád jednáme. O přestup do Pardubic hodně stojí, ale zatím se nám nedaří dohodnout se na finančních podmínkách,“ uvedl k tomu na předsezonní tiskové konferenci sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. „Hodně bychom si přáli také návrat Pavla Zifčáka, (kterého si mateřská Olomouc stáhla do přípravy) tam to ještě minulý týden bylo tak padesát na padesát,“ dodal.



V přihrádce s příchody směrem do Pardubic jsou tak prozatím pouze dvě jména. Matěj Vít, devatenáctiletý záložník ze Slavie, jenž se osvědčil v letní přípravě, a Michal Petráň, osmadvacetiletý pardubický útočník, který hlásí návrat z ročního hostování v Karviné.

„Je ovšem po zranění ramene, takže bude ještě trvat, než se zapojí. V útoku máme také Davida Hufa, ale ten je taktéž po zranění, skoro rok nehrál fotbal. Samozřejmě i Pavla Černého, ale útočníka potřebujeme,“ řekl trenér Pardubic Jiří Krejčí s tím, že by si představoval i jednoho hráče do středu pole. „Aby se zvedla konkurence v týmu. Ne že by naši hráči byli špatní, ale aby je to ještě víc nakoplo,“ dodal.

Přestupy a hostování v prvoligových týmech (léto 2020)

V letní přípravě se v Pardubicích několik nových lidí mihlo, ale kromě zmíněného Víta nikdo nezaujal. Po posledním přáteláku s Bohemkou (1:1) se poroučeli třeba útočník Muhamed Tijani z Baníku a obránce Lukáš Hušek ze Sparty. „Když někdo přijde na testy, tak bych si představoval, že se bude chtít ukázat, to se nestalo. Dilema mám u Huška, ten se nám líbil, ale po koronaviru neměl fyzičku, takže jsme se rozešli,“ řekl Krejčí.