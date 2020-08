Pardubický kapitán: Budeme se učit za chodu, ale musíme vymlátit co nejvíc bodů

„Věříme, že nám pomůže naše sehranost,“ uvedl 36letý Jeřábek na předsezonní tiskovce v narážce na fungující pardubickou kabinu, jejíž složení se po triumfu ve druhé lize změnilo jen nepatrně. „Ale zároveň si myslím, že bude potřeba kádr ještě rozšířit, kdyby přišla nějaká zranění. Kromě toho: konkurence každému prospěje.“



Dlouholetý lídr mužstva si je vědom, že zpočátku se budou Pardubice především učit za chodu a sbírat nezbytné zkušenosti. Ty s ligou mají jen útočníci Černý a Petráň, a to ještě v omezené míře.

„Ale my z toho učení musíme vymlátit co nejvíc bodů. Neřeknu konkrétní počet, který bych si po prvních kolech představoval, nicméně prioritou je záchrana, takže to musíme chytit hned od začátku,“ poznamenal Jeřábek.

Tým se prý nemůže ohlížet na to, že nastupuje proti soupeřům, které v minulosti mohl na trávníku potkávat až v pozdějších kolech poháru. „Nesmíme řešit, zda to je druhá, nebo první liga. Musíme hrát tak, jak jsme byli zvyklí, a držet si tu kvalitu ze druhé ligy. Tím bychom i v první měli být schopni něco uhrát,“ nabádal.

V létě Pardubičtí třikrát dosáhli na nerozhodný výsledek s ligovými protivníky, což se počítá. „Určité povzbuzení to je,“ přisvědčil Jeřábek, „ale jsou to pořád přípravné zápasy. Snad nám to dodá nějaké sebevědomí do ligy a třeba pak využijeme víc šancí než v těch přátelácích.“

Na mrhání jimi prvoligový benjamínek o víkendu „dojel“ při poháru v Kolíně, kde po remíze 1:1 nečekaně vypadl 3:4 na penalty.

„Tyhle zápasy jsou vždycky stejné, zažili jsme to z pozice outsidera i favorita. Dokud soupeře nezlomíte, žije a hraje. A my v prvním poločase neproměnili třeba pět gólovek... Pořád to bylo 1:0, to jim vlévalo síly do žil a vyrovnání je potom ještě víc zvedlo. My jsme ten druhý gól nedokázali dát - být to 2:1, myslím, že už bychom to dotáhli,“ komentoval to Jeřábek.

Pardubický kapitán Jan Jeřábek (vpravo).

Kolín po zbytek mače dychtivě vyhlížel penalty, což se mu následně splnilo i s jejich příznivým koncem. „Určitě jsme zklamali, ale takové zápasy jsou. Před měsícem jsme tady slavili postup a byli nahoře, teď se radoval Kolín a my jsme dole. Tak to ve fotbale chodí,“ glosoval Jeřábek.

Tým po sotva omluvitelné porážce s divizním sokem „nepucoval“. „Jenom jsme si k tomu něco řekli před pondělním tréninkem. Je třeba to hodit za hlavu a nachystat se na neděli,“ podotkl Jeřábek.



Jablonec je jedním z celků, s nimiž se Pardubice v přípravě rozešly smírným skóre, v tomto případě 1:1 (na gól jabloneckého Hrubého ze 34. minuty krátce po pauze odpověděl Lee).

„V tom zápase jsme si minimálně ukázali, že s ním dokážeme hrát vyrovnanou partii. Jejich sestava ovšem asi bude trošku jinačí než tehdy, prostřídali tam víc hráčů. Ale pořád to je o tom, jak to zvládneme my v hlavách,“ řekl Jeřábek. „Na utkání se moc těším a věřím tomu, že získáme body,“ dodal.