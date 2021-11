Je to o sebevědomí, ví jablonecký Rada. Pardubicím remíza vadila míň

Jeho svěřenci přitom vstoupili do důležitého duelu výtečně. Čvančara už v 10. minutě po krásné kombinaci s útočným parťákem Doležalem, který mu patičkou vrátil míč do volného prostoru, chladnokrevně střelou po zemi k tyči poslal svůj tým do vedení. Vzápětí spálil obrovskou šanci Doležal, jenž zblízka přestřelil bránu, a po půlhodině naopak zničehonic udeřilo na druhé straně.

Do té doby mdlé Pardubice srovnaly, když Tischlerův pokus smolně tečoval domácí Holík a gólman Hanuš už na míč nedosáhl. „Tyto situace nás trápí. Byl tam nedůrazný odkop jen na šestnáctku, soupeř z toho vystřelí, Holíkovi se to odrazí od nohy a je vyrovnáno,“ uvedl Rada.

I po změně stran začali Jablonečtí parádně, jenže tutovky Pleštila, jenž se dostal do sóla, i Čvančary, který hlavičkoval sám z malého vápna, gólman Boháč bravurně zneškodnil. Zatímco hosté už ve druhé půli bránu vůbec neohrozili, domácí měli velké šance dál, ale Pilařovu střelu Boháč vyrazil, Doležal netrefil v těžké pozici na zadní tyči odkrytou bránu a nádherný Malínského lob od středového kruhu skončil jen na břevně...

Výsledkem tak byla už šestá remíza fotbalistů Jablonce, což s pouhými dvěma výhrami v součtu dává mizerný bodový zisk.

„Další dva ztracené body a komplikace, na hráčích leží nejistota. A jak se z toho dostat? Nějakým povedeným zápasem, kterým by se to zlomilo. Trénujeme poctivě, tam je to slušné, ale přijde zápas a nic. V takové situaci jsme prvně, hráči musí být silní a dostat se z toho. Když se daří, věří si a dělají kličky, dnes se míče zbrkle zbavují, je to o sebevědomí,“ tvrdí zkušený kouč Petr Rada.

V české lize Jablonečtí tápou, zato v Konferenční lize drží ve skupině D naději na postup. Hodně o tom napoví další duel, v němž tento čtvrtek nastoupí na stadionu dánského klubu Randers FC.

Pardubice mají první body v sezoně z venku

Olomouc, Ostrava, Uherské Hradiště, Hradec Králové a České Budějovice. Všude tam si prvoligoví pardubičtí fotbalisté v úvodní části sezony vylámali zuby. Až v neděli v Jablonci nepřízeň osudu konečně prolomili a všeříkající bilanci 0-0-5 ze hřišť soupeřů tak alespoň částečně vylepšili na 0-1-5.

„Je to důležité pro povzbuzení mužstva a nastartování ‚lepších zítřků‘, i když teď máme těžké rozlosování, doma Slavii (v neděli 7. listopadu od 15 hodin v pražském Ďolíčku),“ podotkl po smírném výsledku 1:1 v Jablonci Jaroslav Novotný, jeden z koučů nadále čtrnáctých Pardubic. „Ale chceme se prát o každý bod, hrát se dá s každým. Kdybychom nebyli zbrklí, mohli jsme si tu vypracovat víc příležitostí,“ dodal.

Marek Boháč, jenž v den utkání slavil 33. narozeniny, byl jedním z hlavních hrdinů svého týmu. Parádní reflex ukázal především při hlavičce Čvančary zblízka, do které vložil levou ruku. „To byl nejšťastnější zákrok,“ svěřil se Boháč. „Snažil jsem se dostat co nejblíž, abych zmenšil úhel.“

Nejvíc mu ale, vcelku logicky, zatrnulo při zmíněném Malínského břevnu. „Jak jsem se vracel do brány, tak jsem si sice nebyl úplně jistý, že to jde nad, že to nebude gól. Trošku jsem couval. Kdyby to letělo do brány, tak bych snad zasáhnout stačil, ale trefil to opravdu fantasticky. Z velké dálky, mělo to razanci i přesnost. Výborný moment,“ komentoval to Boháč.

Roli zkušeného brankáře, který se teprve v září vrátil do pardubické sestavy po vleklém zranění, ocenil i trenér Novotný.

„Je tam znát pokrok, už se Zlínem jsme neinkasovali,“ konstatoval. „Domácí měli šance, útok mají kvalitní. My jsme věděli, že se do nich dostanou, a Marek nás tam podržel. Problém byl v tom, že jsme vyrobili moc chyb v rozehrávce. Nedostali jsme se do kombinace, abychom ohrozili bránu soupeře.“

Hosté toho vpředu skutečně předvedli minimum. „Divákům jsme toho oboustranně moc nenabídli, nebyl to nějak zázračný fotbal,“ uvědomoval si kouč Novotný. Gólman Boháč označil utkání na jablonecké Střelnici za fyzicky velmi náročné. „Spousta soubojů, šance na obou stranách, mohlo se to překlopit i na naši stranu. Jablonec toho měl asi víc, ale pro mě to byl remízový zápas,“ uvedl.

