Pardubický trenér Krejčí: Věřím, že na Slavii půjdeme odvážně

„Uvidíme, jak to bude rozehrané. Loni jsme měli výhodu, že jsme se dostali do vedení (ve 38. minutě otevíral skóre Emil Tischler), teď to ale bude jiné,“ uvědomuje si jeden z pardubických trenérů Jiří Krejčí.

V souvislosti se Slavií se v poslední době mluví o její široké marodce a ztrátě herní pohody, v Pardubicích to ale rozhodně není téma.

„Ať je to, jak chce, na první Plzeň Slavia ztrácí jen bod, takže o nějaké krizi nemůže být řeč. Já ani hráči to v hlavě nemáme,“ odmítá Krejčí.

Pardubice - Slavia od 15 hodin ONLINE

Co naopak pardubickým fotbalistům na mysl přichází, jsou dvě remízy po sobě doma se Zlínem (0:0) a v Jablonci (1:1). Právě od minibodové série by se Východočeši rádi odpíchli. Nasvědčoval tomu i předzápasový trénink, respektive modelové utkání na dvakrát deset minut, ve kterém nastoupila základní sestava proti náhradníkům a neslo se ve velké intenzitě. Padalo i dost gólů.

„Bylo vidět, že to kluky baví, byla dobrá atmosféra. Doufám, že teď po těch remízách se psychicky zvedli. V Jablonci se nehraje jednoduše a bod odtud není vůbec špatný. I když jsme měli i trochu štěstí, které zase chybělo proti Zlínu,“ přemítá Krejčí. „S Jabloncem jsme si to vybrali, věřím, že jsou naši hráči povzbuzeni a do zápasu se Slavií půjdeme odvážně,“ dodává.

Trenér Pardubic Jiří Krejčí.

Kouč však opět nebude moci využít kompletní kádr. Na marodce stále zůstává několik lidí včetně útočníka Lukáše Matějky, záložníka Tomáše Solila či stopera Filipa Čiháka. Pardubice navíc nemohou počítat ani s triem Jakub Markovič – Lukáš Červ – Michal Beran, které zde hostuje právě z pražské Slavie.

„Dohoda klubů je taková, že nesmí nastoupit. Budeme muset využít třeba hráče širšího kádru, kteří zatím v A týmu nedostali tolik šancí,“ říká Krejčí.

Východočeši na utkání vypravují speciální vlak, ve kterém se poveze přes čtyři sta mládežnických fotbalistů z celého regionu. Nejen od nich si klub slibuje hlasitou podporu z tribuny.

„Je to super projekt. Pevně věřím, že to pro mladé kluky, všechny hráče, ale i ostatní fanoušky bude dobrý zážitek,“ těší se Krejčí, jenž sám v minulosti v Pardubicích působil jako trenér mládeže.

Fotbalová souprava vyjíždí z Pardubic přímo na vršovické nádraží v neděli ve 12.45. Zpět po utkání potom vyráží v 17.45 hodin. Jízdenku včetně vstupenky na utkání můžete kupovat online na webových stránkách FK Pardubice.