V Pardubicích si splnil fotbalový sen, teď obránce Prosek v klubu končí

„V každém utkání pro nás vždy udělal maximum a chtěl bych mu jménem celého klubu poděkovat za výbornou spolupráci,“ uvedl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

Prosek do Pardubic přišel v létě 2017 a hned v následující sezoně se podílel na do té doby nejúspěšnější sezoně v klubové historii, kdy Východočeši skončili třetí ve druhé lize. Další dva roky nato pak participoval na ještě významnějším postupu do nejvyšší soutěže.

„Na Vinici jsem prožil čtyři a půl roku, na které budu velmi rád vzpomínat. Pardubice se mě ujaly poté, co mi skončila smlouva ve Slavii, a splnil jsem si tady svůj fotbalový sen – zahrál jsem si první ligu. Nyní jsme se ale domluvili na ukončení smlouvy,“ řekl k tomu Jan Prosek.

Zatímco loni v první lize naskočil do šestnácti utkání, viděl v nich čtyři žluté a dvě červené karty, letos si nejvyšší soutěž zahrál jen třikrát. V poslední den svého kontraktu ještě nastoupil v utkání pardubického B týmu, který doma prohrál 1:4 s rezervou Mladé Boleslavi.