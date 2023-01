Fotbalisté Hradce Králové jdou v Turecku do akce, začínají polské testy

Půjde o generálku na jarní ligový start, ke kterému Hradečtí vyrazí poslední lednovou neděli na hřiště mistrovské Plzně. Mezi testy s polskými soupeři se v Turecku vejde ještě jeden zápas, jméno protivníka je zatím v jednání.

Hradec do Turecka v úterý vyrazil jen dva dny po sehrání prvního zápasu roku 2023, a to s pražskou Slavií a po solidním výkonu prohrál 0:1. „Na to, že jsme měli několik hráčů, jako Kubalu, Klímu či Čiháka, kteří si doléčovali šrámy, mužstvo obstálo,“ řekl hradecký kouč. Miroslava Koubka zřejmě vystoupení týmu v Praze potěšilo.

Zápas rozhodl deset minut před koncem Usor poté, co si šance vypracovala obě mužstva. „Slavia jich měla asi o něco víc, vyhrála trochu náhodným gólem a z toho se nestřílí,“ uvedl Koubek.

Tým do turecké Antalye vyrazil i s třemi hráči, kteří v utkání se Slavií nuceně absentovali, naopak z výpravy kvůli zranění vypadl stoper Ševčík.

Jediným novým hráčem oproti podzimnímu kádru je v Turecku Petr Pudhorocký. Záložník, jenž podzim odehrál v druholigové rezervě pražské Sparty, nastoupil už v nedělním zápase se Slavií a jeho příchod klub dotahuje. V nejbližších dnech by tak měl následovat svého sparťanského kolegu Ryneše, jenž do Hradce zamířil v létě.

Hradec je po podzimu na 5. místě fotbalové ligy, jež podzimní část kvůli fotbalovému mistrovství světa zakončila už v listopadu. Tým proto v prosinci absolvoval dva tréninkové bloky přerušené dovolenou. V prvním sehrál zápas s Chrudimí (1:2), který byl součástí zimní Tipsport ligy. Do předcházejících dvou - s Mladou Boleslaví a s Varnsdorfem - nastoupila třetiligová rezerva, protože ligový tým si vybíral dovolenou.