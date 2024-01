Hradec chce být v novém systému aktivnější, proti Austrii trefoval břevna

Votroci nastoupili v novém rozestavení 3 - 4 - 2 - 1. „Přecházíme na jiný způsob hry,“ potvrdil Kotal.

Chce, aby se jeho tým prezentoval aktivnějším pojetím, než na podzim.

„Soupeř kvalitně kombinoval, což nám trošku dělalo problémy. Chyběly nám druhé míče. Austria je zvyklá na jiný způsob hry, u nás je to pomalejší, oni se snaží rychle kombinovat. Budeme chtít kombinaci také zrychlit,“ prozradil Kotal. „Snažíme se zvýšit aktivitu do presinku, hráči to celkem plnili, dobře jsme napadali. Nenechali jsme soupeře rozehrávat bez tlaku. Chceme být aktivní už na útočné polovině. To jsou základy moderního fotbalu - krátké hřiště, aby soupeř neměl čas na kombinaci.“

Brankář Adam Zadražil doplnil: „Je to něco jiného, už jsme se s tím v trénincích seznámili, ale musíme to pilovat.“

Momentka z přípravného duelu Austria Vídeň - Hradec Králové.

K remíze přispěl v první půli dvěma výbornými zákroky. „Jsem rád, že jsem udržel nulu. Chci zabojovat o místo v bráně,“ prohlásil. „První utkání bylo hned s papírově nejsilnějším soupeřem. Odehráli jsme dobrý zápas. Vyrovnali jsme se Austrii a ukázali i sílu. Šance byly na obou stranách.“

Na pozici pravého wingbacka Kotal vyzkoušel záložníka Petra Pudhorockého. „Je to varianta. Já když jsem začínal, hrával jsem, kde bylo potřeba - v obraně, záloze i v útoku. Čím víc postů hráč zná, tím lehčeji dokáže realizovat úkoly,“ dodal kouč.

S podmínkami na Maltě, kde je příjemných 16 stupňů, je spokojený. „Maximálně. Hřiště jsou skvělá. U nás je minus deset stupňů, nevím, kde bychom trénovali. V Hradci nemáme vyhřívané tréninkové hřiště,“ podotkl Kotal.

„Je to tady hodně intenzivní. Tréninkové centrum je poměrně vzdálené od hotelu, jsme dost v autobuse. Ale být doma v mrazech, jsme na tom hůř. Tady je zázemí parádní,“ kývl Zadražil.

Hradec zimuje v lize na dvanáctém místě. Rád by ještě doplnil kádr o středopolaře a stopera. I proto, že zraněný je Heidenreich. „Nebudeme to ale hrotit, jedině když přijde kvalita, která nám pomůže,“ nastínil Kotal.

Na Maltě čekají votroky ještě zápasy proti Sigmě a Trnavě.