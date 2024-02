Potřebujeme začít dávat více gólů, velí Horejš. Obdivuje novou hradeckou arénu

Bylo rozhodnutí rychlé i vzhledem k těmto okolnostem?

Ve finále ano. Když jsem byl osloven, tak jsem se ptal na důvody, proč ke změně dochází. Mluvil jsem jak s vedením, tak s panem Kotalem. Byly mi potvrzeny. Pana Kotala jsem se ptal i proto, že je tady váženou osobou, která má u fanoušků velké renomé, což si podle mě za ty roky, co fotbal dělá, zaslouží.

Prý jste sám stál o to, aby s vámi trenér Kotal mohl, pokud mu to zdraví dovolí, spolupracoval. Souhlasí to?

Souhlasí. Teď hlavně panu Kotalovi přeji hlavně zdraví, aby vše zvládl. Vážím si toho, že mě Hradec po něm oslovil, věřím tomu, že i dál mi pan Kotal bude nápomocen, spolu jsme se o tom i bavili.

Jaké jste měl a máte povědomí o Hradci v současné době?

Mám velmi dobré. I přesto, že když jsem byl v Budějovicích a poté v Jablonci, tak Hradec hrával v Mladé Boleslavi, kde to nemělo takové parametry jako nyní v nové aréně. Pod trenérem Koubkem tam ale Hradec předváděl dobrý fotbal. Nyní je nová sezona, nový stadion, musím říct, že je hezké, že tady chodí tolik lidí, fanoušci jsou skvělí. Pravda ale je, že s novým stadionem si klub nároky na sebe sama posunul trochu někam jinam. Udělal díky stadionu ohromný krok, já se budu snažit, abychom krok udělali i na hřišti.

Právě po fotbalové stránce ale Hradec není zrovna v ideální pozici, bral jste v úvahu i toto?

Fotbal tohle přináší. Vím, kde se Hradec nachází, ale věřím práci celého klubu. Přijde mi, že je to dobře nastavené od hráčů po vedení. I proto jsem sem šel, abychom s tím něco udělali.

Tým přestal dávat góly, co s tím?

Jestli chcete vyhrávat, góly dávat musíte. Na druhé straně ale třeba v zápase v Olomouci, které skončilo 0:0, si kluci šance vytvářeli. A předtím dali dva góly Bohemians, s nimiž měli skvěle rozehraný zápas. Zajímaví hráči tu jsou a věřím, že branky dávat budou a že se nám to podaří už proti Jablonci.

Ani jeden jarní duel nebyl opticky špatný, ale přišly jen tři remízy, což vypadá jako málo.

Utkání se rozhodují v pokutových územích. Jde o to, abychom v nich byli silnější než soupeř. S klukama to budeme probírat, chceme na tom pracovat. Je potřeba mít dobrou atmosféru v týmu, hráči si musí věřit a na trávník jít sebevědomí. Pak si myslím, že se to vždycky otočí. Důležité je, že si šance dokážou vytvořit.

Přišel jste ve středu, už v sobotu jedete k těžkému mači do Jablonce. Dá se za tak krátký časový úsek něco změnit, udělat k obrazu svému?

Je to hodně krátká doba a během dvou dnů všechno změnit opravdu nejde. Na druhou stranu chceme navázat na to, co v Hradci bylo, využít silné stránky, které hráči bezesporu mají a postupem času přidávat, aby se zvyšovala náročnost hry. Zázraky se hned udělat nedají, ale s kabinou jsme mluvili a když vidím realizační tým a vedení, tak z něj cítím odhodlání, abychom to zvládli.

K sobě na lavičku berete bývalého fotbalistu Sparty Lukáše Váchu, proč právě jeho?

My se dlouho známe a já měl navíc v poslední době hodně volna, proto jsem jezdil na zápasy, zaměřoval se na analytické věci. S Lukášem jsme spolu několikrát seděli, jeho názory se mi líbily. Je to kluk, který v lize začíná, ale má obrovský respekt u hráčů, protože fotbal hrál. Je energický, což se mi líbí, že do toho vnese něco nového. Myslím, že to bylo potřeba a věřím, že bude přínosem.

Hrálo i roli, že v Hradci je několik hráčů z béčka Sparty, kde byl mentorem a dobře je zná?

Jestli někdo udělal velký herní pokrok, je to Sparta. Lukáš tím prošel, měl možnost u toho být, kluky trénoval. Ať už je to Kašty (Daniel Kaštánek) či Puda (Petr Pudhorocký). Myslím, že je to správný krok. Pro mě je ale také důležité, že jako asistenti zůstali Adrian Rolko a Stanislav Hejkal, protože je těžké přijít a mužstvo navnímat. Myslím si, že v tom mi pomůžou.

Vy jste hrával fotbal ještě na starém Všesportovním stadionu. Máte na něj nějakou zvláštní vzpomínku a co říkáte na novou arénu?

Tím, že se tady vybudoval takový stadion se klub posunul mnohem výš. Máte pravdu, já pamatuji starý stadion, který měl také své kouzlo, ale tohle je úplně něco jiného. Je super, že se stadiony postupně mění. Pardubice mají nový, tady je krásná aréna. Je to fajn pro ligu. Když jsem tu byl teď poprvé, byl jsem z nového stadionu až překvapený. Teď je to o tom, abychom dokázali předvádět takovou hru, jak vypadá aréna.