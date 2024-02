Ztráta na konci. Když ty chyby vidím, tak se jim směju, říká trenér Kotal

V zápase, který směřoval pro Hradec k tolik potřebné tříbodové výhře. „Obrovská nespokojenost se závěrem utkání, protože takhle ztratit tři body je obrovská škoda. Když ty chyby vidím, tak teď se tomu směju. To je tak naivní. Takhle si zničit vyhrané utkání,“ konstatoval nespokojený trenér hradeckého mužstva Václav Kotal.

„Když vedete krátce před koncem doma 2:0, tak to musíte zvládnout,“ doplnil jej obránce Hradce Filip Čihák, „tohle se nesmí stávat, přitom nám se to stalo už podruhé, předtím v zápase s Baníkem.“

Hradec šel za kýženými třemi body sebevědomě, byť soupeř se po slabším vstupu do zápasu otřepal a byl nebezpečnější. První gól ale vstřelil po Čmelíkově centru právě stoper Čihák a po dlouhém úseku po něm se ve druhé půli po dalším precizním Čmelíkově centru a pobídce Horáka pro změnu trefil Vašulín. Do konce zápasu chyběla pouze čtvrthodina.

Hradec ale svůj náskok k výhře nedotáhl. „Bohužel jsme doplatili na triviální ztráty míče. Prohraný souboj, druhý gól po autovém vhazování, kde místo abychom bránili hráče, tak bráníme prostor. Tři hráči tam hlídali vzduch,“ smutnil zklamaný kouč Kotal, „bohužel, stalo se, samozřejmě to mrzí, ale musíme ty body nahnat jinde.

Zleva vpředu Jan Vondra z Bohemians a Ondřej Šašinka z Hradce Králové v souboji o míč.

Přitom Hradec po většinu zápasu potvrzoval pohodu, kterou nabral v zimní přípravě. V ní hrál jen na soustředěních na jihu a ani na Maltě a ani v Turecku neprohrál. Šest zápasů, tři výhry a tři remízy, k tomu v generálce výhra nad elitním evropským týmem Šachtarem Doněck z Ukrajiny.

Nyní na něj soupeř také nevyzrál, ale ztráta dvou bodů v dobře rozehraném duelu je mrzutá. „Doufám, že to pro kluky bude aspoň škola, že si to uvědomí,“ hledal alespoň nějaké pozitivum Kotal.

Přitom Bohemians v nejvyšší soutěži nezvítězili popáté za sebou, z toho počtvrté remizovali, a v neúplné tabulce jsou až devátí. Tentokrát ale remízu vítali. „Možná jsem za takový bod radši a je to pro mě hodnotnější, než kdybychom tady 3:0 vyhráli. Ukazuje to, že máme vnitřní sílu, že střídající hráči za to vzali, což je taky vždycky dobrý signál,“ řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý, který se narodil v Hradci a v místním klubu vedl mládež.

Z Hradce si se svým týmem odvezl bod v zápase, který k remíze dlouho nespěl. „Zdálo se mi, že většinu druhého poločasu jsme kontrolovali, přesto jsme inkasovali,“ podotkl Veselý. V poslední desetiminutovce ale viděl zmrtvýchvstání svého týmu. Na úkor Hradce.