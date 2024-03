Premiéra s výhodou znalosti soupeře? Jablonec má nový tým, odmítá Horejš

Od jarního odchodu z Jablonce Horejš nikde netrénoval, a tak by měl Jablonec být sokem, jehož hru má v živé paměti, má ji přečtenu ze všech ligových týmů nejvíc.

Tuhle domněnku ale nový hradecký kouč spíše zpochybňuje: „Do týmu přišlo od doby mého působení deset dvanáct nových hráčů. Pan Pelta dokázal vytvořit silný tým, mužstvo má ohromnou sílu.“

K tomu je třeba připočíst také nového trenéra, jenž Horejše v Jablonci nahradil Znalost soupeře se tak staví naroveň znalosti ostatních ligových rivalů. „Že mi to vyšlo na Jablonec, je opravdu trochu specifické,“ netají Horejš.

A ještě jedna zajímavost: Pokud by si Jablonečtí připustili často zmiňované klišé, že není dobré hrát proti soupeři, který před zápasem změnil trenéra, byl by pro ně Hradec v této sezoně skutečně noční můrou. Stejná situaci totiž byla i na podzim. Tehdy před vzájemným utkáním Hradec odvolal kouče Webera a nahradil ho Václavem Kotalem. Hradci to v září spolupomohlo k těsné výhře 1:0.

Jinak na tom ale Horejšův bývalý klub je v tomto ligovém ročníku hodně podobně jako Hradec. V tabulce obě mužstva dělí jediný bod ve prospěch Jablonce, se svým dosavadním bodovým ziskem se pohybují na hraně mezi nadstavbovými skupinami o záchranu a prostřední.

Cíl mají totožný, v osmi kolech, která zbývají do konce základní části a do rozdělení do uvedených skupiny, se chtějí vyšvihnout do prostřední.

Skoro se dá říct, že Horejše z tohoto pohledu hned při hradecké premiéře čeká jeden z klíčových duelů. „Už jsem říkal v kabině, že si soupeře nemůžeme vybírat a že koukat musíme jen na sebe,“ poznamenal nový hradecký kouč.

Koho pošle na hřiště? Přijdou změny? Moc se jich čekat nedá. „Během pár dnů všechno změnit nejde, chceme však navázat na to, co v Hradci bylo, a využít své silné stránky,“ naznačil Horejš.