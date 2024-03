Hradec často dobře rozehrané zápasy ztrácel, teď to vyšlo, těší trenéra Horejše

„Všichni věděli, že to bude důležité utkání. Stejně jako proti Pardubicím pro nás stěžejní zápas, jsem rád, že jsme ho zvládli,“ oddechl si kouč Hradce David Horejš po výhře, kterou Hradec svůj bodový zisk zaokrouhlil na slušných 30 bodů.

Byla to ale dřina a i proti deseti nervy do poslední chvíle...

To je pravda, ale já jsem klukům v kabině řekl, že kolikrát je cennější zvládnout takovýto duel, než když vyhrajete jasně 3:0. Vážím si toho, ale samozřejmě vím, že náš výkon byl v určitých fázích hodně nervózní. A hlavně konec byl hektický. Hradec tady měl v minulosti kolikrát dobře rozehrané zápasy a nedotáhl to, proto jsem rád, že se nám to tentokrát povedlo.

Celý druhý poločas Karviná hrála bez vyloučeného Memiče, jak moc to podle vás zápas ovlivnilo?

Po červené kartě měl nějaký vývoj. Přišlo to krátce před přestávkou a my jsme o poločase přeskupili organizaci hry směrem dopředu. Dostali jsme je pod tlak, po vstřeleném gólů ale místo toho, abychom kontrolovali hru, byly z naší strany nervózní věci, ze kterých pramenily chyby.

Královéhradečtí fotbalisté se radují z gólu.

Nervozita na vaší hře opravdu byla znát. Bylo to důležitostí zápasu, nebo nepomohla pauza po zápase na Spartě, kde jste sice prohráli, ale předvedli dobrý výkon?

Je to o tom, že na Spartě nemáte co ztratit. Teď si všichni uvědomovali, jak důležitý zápas to je. V už zmíněném zápase s Pardubicemi se nám podařilo přidat druhou branku, proti Karviné to bylo pořád o gól, což je vždycky složitější. Kdybychom přidali třetí, uklidnilo by nás to.

Karviná nakonec málem vyrovnala ve chvíli, kdy jste už nějaký čas chtěli střídat, ale nemohli jste. Jak jste to prožíval?

Byly to nervy. Chtěli jsme střídat, ale hra nebyla snad pět minut přerušena, takže se s tím nedalo nic dělat. Kluci to naštěstí odbojovali, padali do střel.

Už v prvním poločase musel kvůli zranění střídat stoper Čihák, jak to s ním vypadá?

Cítil nějaké prasknutí, uvidíme, musí na vyšetření. Já věřím, že to nebude nic vážného, protože pro nás je to klíčový hráč.