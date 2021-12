Jak VAR krade body. Slovácko na chyby rozhodčích doplácí opakovaně

Hlavní arbitr Ondřej Pechanec po pochybné intervenci videopomocníka Jana Machálka odvolal kvůli neznatelné ruce Michala Kohúta vyrovnávací gól Marka Havlíka a Slovácko tak po první domácí porážce sezony ztratilo kontakt se špičkou ligy.

I proto, že ho v zápasech s konkurenty VAR okrádá o body opakovaně.

3. kolo, Plzeň – Slovácko 2:1

Asi nejméně křiklavý případ se stal hned ve 3. kole v Plzni. Slovácko se na západě Čech ujalo vedení po Jurečkově gólu, jenže ve 43. minutě byl vyloučený jeho stoper Stanislav Hofmann a hosté v oslabení dvakrát inkasovali. Po zásahu Petra Hocka u videa Julínek přebarvil původně žlutou kartu na červenou, což pak k nelibosti Slovácka posvětila i komise rozhodčích.

„Věděl jsem, že jsem ho (Ba Lou) netrefil naplno. Nešel jsem proti němu šlapákem. Měl jsem nataženou nohu, abych zablokoval balon, a škrtl jsem mu o bok stehna. Žlutá byla v tu chvíli adekvátní. Ale když šel rozhodčí k videu, věděl jsem, že je to špatně. Bylo mi jasné, že mi chce červenou dát. I po zápase na videu jsem se utvrdil, že to červená být neměla. Takových zákroků je hodně,“ byl Hofmann i s odstupem času přesvědčený o své nevině.

5. kolo, Jablonec – Slovácko 1:1

Už na první pohled vypadal pád jabloneckého habána Martina Doležala ve slováckém vápně přehnaný. Sudí Jan Petřík ale ani na chvilku nezaváhal a střet s Michalem Kadlecem označil jako penaltový. Čvančara pokutový kop proměnil a Slovácko přišlo o vítězství a dva body.

„Hráči se po sobě dívali, kdo fauloval. Pokud se budou pískat takové penalty, bude jich v každém zápase několik,“ divil se nejen asistent slováckého trenéra Josef Mucha, který zaskakoval za tehdy distancovaného Svědíka.

Petřík vyfasoval za svůj omyl stopku na dvě ligová kola, videorozhodčí Pavel Orel vyvázl bez trestu. „Přestože ke kontaktu hráčů došlo, intenzita zákroku nebyla dostatečná pro nařízení pokutového kopu; VAR správně neintervenoval,“ stojí v komuniké komise rozhodčích.

7. kolo, Slavia – Slovácko 2:1

Že slávistický kapitán Jan Bořil rukou zastavil před brankovou čárou gólovou ránu Václava Jurečky, by okamžitě postřehl málokdo. Miroslav Zelinka ale průkazným záběrem u videa disponoval, přesto hlavního Pavla Orla na zjevné pochybení neupozornil.

„Měla přijít penalta a vyloučení. Ale sudí Zelinka nevyhodnotil situaci přesně. Došlo k přestupku hraní rukou, kdy hráč Bořil výrazně zvětšil prostor svého těla, tudíž měl přijít zásah od videa. Tam je důležitý prvotní kontakt ruky s míčem a při detailním záběru uvidíte, že až po něm se ruka dostane až za tělo. Pro hlavního sudího Orla ale byla tato situace dost těžká na posouzení,“ vyložil předseda komise Radek Příhoda.

Kdo ví, jak by zápas dopadl, kdyby Slovácko srovnalo a od 50. minuty hrálo přesilovku. Vedení Slavie poté zvýšil Tecl a Vecheta korigoval až v 90. minutě.

Zelinka pak dostal za fatální ovlivnění utkání směšný trest omezení delegace na jediný ligový víkend.

17. kolo, Slovácko – Plzeň 1:2

Hned dva góly Slovácka zrušil Ondřej Pechanec v odvetném zápase s Plzní na doporučení videorozhodčího Jana Machálka. Zatímco o těsném ofsajdu Jurečky ve druhém poločase se moc polemizovat nedá, o Kohútově „ruce“ před brankou Havlíka se bude diskutovat hodně dlouho. A nejen v kontextu daleko zjevnějšího hraní rukou Masopusta před jedinou brankou Slavie v sobotním duelu v Olomouci, kterou nechal Miroslav Zelinka na hřišti i VAR bez povšimnutí.

„Jak se posuzují ruce? V tom se nevyzná nikdo. Vždycky to zjistím ráno z novin. Ale pan Pechanec asi ví, co a jak,“ drtil mezi zuby Svědík. Ještě více mu vadilo dlouhé čekání na verdikt. „Vypadá to tak, že se tak dlouho hledá, až se něco najde. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Že to jde vždycky proti nám, to už jsem si zvykl.“

Šéf komise rozhodčích Příhoda se svých podřízených o den později ve svém vysvětlujícím komentáři zastal s tím, že Masopustova ruka byla hraniční situace, zatímco Kohútova zasáhla míč v nepřirozené poloze. Jeho vysvětlení ale zní jako účelové ohýbaní pravidel.

Co na tom, že ani detailní záznam žádný průkazný nedovolený dotek Kohútovy paže s balonem neodhalil; míč po zpracování na prsou nezměnil svůj směr, rychlost ani rotaci.

Co na tom, že plzeňská dvojice Hejda – Řezník hraní rukou nesignalizovala, a to se na míč dívala hezky zblízka.

„Nepochopitelně odvolaný gól. Rukou jsem se nedotkl míče ani omylem, ani náhodou. Říkal jsem to rozhodčímu, ale tvrdil mi, že to viděl na videu. Dívali jsme se na video v kabině, ale ruka tam prostě vidět nejde, protože jsem jí nezahrál,“ dušoval se Kohút.