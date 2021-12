Na Slovácku video pomohlo Plzni. Rozhodování ale trvá dlouho, štve Bílka

Bílka trochu rozezlila délka rozhodování při kontrole videozáznamu. Viktorii přitom přítomnost VAR na stadionu v obou sporných momentech pomohla. „Ale trvá to strašně dlouho, pro nikoho to není příjemné,“ poznamenal.

Těší vás, jak si Plzeň s náročným duelem poradila?

Měli jsme do zápasu výborný vstup. Dali jsme gól ze standardky, třicet minut jsme soupeře k ničemu nepustili. V závěru první půle jsme se ale dostali zbytečně pod tlak, bylo tam hodně centrů a závarů před naší brankou. Do té druhé jsme chtěli vstoupit trošku jinak, aktivněji, lépe držet balon a nenechat se zatáhnout. Domácí pak tlak vystupňovali, ale přesto jsme si vytvářeli brejkové situace. Jen škoda, že jsme je nedotáhli.

Slovácko skórovalo celkem třikrát, jenže dva góly mu sudí Ondřej Pechanec neuznal.

Samozřejmě chápu, že byli domácí naštvaní. Rozhodování trvá strašně dlouho a není pro nikoho příjemné. VAR rozhodl v náš prospěch, ale je to hrozně zdlouhavé.

Máte přehled, co se momentálně vůbec posuzuje jako hra rukou?

Je pravda, že se v tom teď velmi špatně orientuje, co je co. A jde i postavení mimo hru, moc tomu nerozumím.

Splnilo utkání svou kvalitou očekávání?

Na to, že sněžilo, byl terén připravený velmi dobře. Je škoda, že lidi nemůžou přijít. Pro ně se to hraje.

Nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel nebyl příliš vidět, jenže nakonec rozhodl.

Vzhledem k tomu, že jsme byli hlavně ve druhé půli pod tlakem, to pro něj bylo těžké. Splnil ale to, co od něj očekáváme. Dal velmi důležitou branku, která rozhodla.

Zdálo se, že brankář Jindřich Staněk dohrával zápas zraněný. Bylo tomu tak?

Lehký zdravotní problém tam byl, každopádně nás v některých situacích hodně podržel.

Už jste trochu odřízli Slovácko z bojů o nejvyšší příčky?

Měli jsme období, kdy jsme tři zápasy nebodovali naplno, takže jsem rád, že se to zlomilo. Slovácko bych ale určitě neodepisoval. Hraje velmi dobře. Máme na něj šest bodů, to jsou jen dva zápasy. Určitě se zase vrátí do hry.