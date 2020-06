Hádanka jara: Kdo je lepší? Srovnání ligových suverénů Slavie a Plzně

Oba týmy se po koronavirové pauze vrátily kompaktní a ve formě. V neděli je Před jejich vzájemným soubojem přinášíme podrobné srovnání jednotlivých řad.

Brankáři Slávistický rekordman přerostl ligu

Ondřej Kolář

Celkem jednoznačná volba. Kde jinde by už měla mít Slavia výrazně navrch, když má mezi tyčemi čerstvého rekordmana? Poté, co Ondřej Kolář vychytal osmnáctou ligovou nulu v sezoně a osamostatnil se v čele historického žebříčku, blahopřál mu i předchozí lídr Petr Čech: „Velká gratulace! Věřím, že Ondru brzy uvidíme v zahraničí, je na to připravený.“ Nelze než souhlasit, Kolář už českou ligu přerostl.

Aleš Hruška

V Lize mistrů vychytal Barcelonu i Inter Milán, zářil též proti Dortmundu, a i když hraje často na velké riziko, nedělá chyby. Ve hře nohama je tak výjimečný, že ho po zápase v Barceloně v tunelu odchytil domácí gólman ter Stegen a spustil: „Nadchl jsi mě, takový výkon jsem dlouho neviděl.“ I když sám tvrdí, že mívá před zápasy stažený žaludek a nervuje se, na trávníku působí jako totální kliďas. Troufá si na drzé kličky, riskantní rozehrávky i výlety daleko za pokutové území, přitom ho zdobí také úžasný reflex na čáře: nedávno zázračně vychytal ránu boleslavského Ladry z bezprostřední blízkosti.

Pozor, i Plzeň má v bráně kvalitu: Aleš Hruška patří mezi ligovou špičku, po třicítce vyspěl a urval pro sebe pozici jedničky, ze které odsunul dlouholetou oporu Kozáčika. Statistiky navíc odhalují, že má ještě vyšší úspěšnost přihrávek než slávistický kolega – a to je co říct. Limituje ho, že občas udělá kiks, ale i těch ubylo.

Verdikt MF DNES: Výhoda pro Slavii

Obrana Dvacetkrát bez gólu! Slavia vzadu vládne

Lukáš Hejda (vlevo) při rozehrávce.

Kolik dostala gólů Slavia? Osm. Kolik dostala gólů Plzeň? Dvaadvacet. Zdánlivě je jasno, ale pozor! Viktoria po příchodu kouče Guľy na obraně hodně zapracovala. Už přes zimu to bylo znát: v sedmi přípravných zápasech pětkrát uhrála vzadu nulu. V sedmi jarních ligových utkáních pak inkasovala jen třikrát: proti silnému Jablonci, ve vyšponovaném souboji se Spartou a za stavu 7:0 při demolici Mladé Boleslavi – z penalty, což byla jediná soupeřova střela na branku.

Stoperská dvojice Hejda–Brabec ladí senzačně, což se naposledy potvrdilo nulou z Ostravy. A jak je Viktoria disciplinovaná! V lize má nejméně vyloučených a nasbírala třetí nejmenší počet žlutých karet – v posledních dvou zápasech ani jednu.

Slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Přesto na suverénní Slavii v defenzivě ještě trochu ztrácí. Když to sešívaným nejde dopředu, jako třeba v úterý v Příbrami, vzadu všechno klape: proto tým dvacetkrát nedostal gól. Na slávistickou branku létá nejméně střel, obránci mají nejvyšší úspěšnost v soubojích. Osm obdržených branek za 27 kol? To je unikát a útok na rekord: před deseti lety Sparta inkasovala čtrnáctkrát.

Slavia se přitom musela poprat se ztrátami: před sezonou přišla o africké čahouny Ngadeua a Deliho, pak o zraněného Hovorku. Přesto nemá problémy: šéf Kúdela diriguje Zimu či Takácse, na krajích vládnou Bořil s Coufalem.

Verdikt MF DNES: výhoda pro Slavii

Záloha Trumf Bucha. Uprchlík se těší zpět do Edenu

Jen co gólem a přihrávkou pomohl ve středu porazit Baník, už hlásil, jak se těší na víkend do Edenu. „Chci hrát a chci vyhrát,“ prohlásil odhodlaně. Ve Slavii dal Pavel Bucha před dvěma lety výpověď, aby mohl do Plzně, ta teď musí do Prahy poslat deset milionů jako odškodné. Ale nemusí litovat, tyhle peníze se vyplatí. Teď je z drobného záložníka opora, cenné zboží a před víkendem největší trumf Viktorie. Překvapivě! Čekali byste snad, že zrovna on bude útočit na trofej pro krále střelců?

Plzeňský záložník Pavel Bucha uniká defenzivě Českých Budějovic.

V součtu s podzimním hostováním v Boleslavi už posbíral deset branek, o jednu méně než vedoucí sparťan Kanga. Přičtěte ještě osm přihrávek: v lize nenajdete produktivnějšího hráče. Nejen díky Buchovi se zdá, že Plzeň by ve středu hřiště tentokrát mohla mít navrch. Kolem něj dře neúnavný pracant Kalvach, z práce obou parťáků těží rozjetý Čermák.

A kraje? Oživlý Kayamba, reprezentant Kopic nebo Kovařík, muž s kouzelnou levačkou. „Jsem za ně velmi rád. Je skvělé, jak si sekundují a dokážou si vyhovět,“ těší Guľu. Plzeňská záloha šlape dokonale, ve slávistické najdete rezervy. Dlouhá pauza prospěla Stanciovi, který začíná splácet rekordní přestupovou částku, ale rovnocenná náhrada za tahouna Součka se hledá složitě. Mohl by jí být Holeš, přeučený obránce, jenže teď není stoprocentně fit, stejně jako šikula Ševčík.

Verdikt MF DNES: výhoda pro Plzeň

Útok Tecl + Musa = víc než dva habáni

Vsadíte si, kdo dostane ve slávistické sestavě přednost? Běhavý Tecl, nebo tank Musa? Ať padne volba na kohokoli, má se Plzeň nač těšit. S odchodem kapitána Milana Škody do Turecka se Slavia vyrovnala slušně a našla dva vyrovnané útočníky, kteří se přetahují o jedno místo.

Petar Musa (vlevo) a Stanislav Tecl - nebezpeční útočníci Slavie.

„Jsem rád, že jsou typově rozdílní. Oba umějí skočit do rozjetého zápasu,“ pochvaluje si kouč Jindřich Trpišovský. Na Musovi ještě vidí nedostatky v aktivitě, které ale vyvažuje deset nastřílených gólů, parádní výběr místa a výhoda v hlavičkových soubojích. Tecl má mezery v produktivitě, ale nahrazuje je pracovitostí, rychlostí a neustálým pohybem, ze kterého těží druhá vlna.

Plzeň po odchodu bombera Krmenčíka tolik na výběr nemá, byť Guľa zaslouží obdiv za to, jak probudil uvadajícího dlouhána Beauguela. Za podzim nasbíral nicotných čtyřicet minut, zato na jaře dal na blond obarvený Francouz už pět gólů. Ale naposledy v Ostravě naskočil až na poslední čtvrthodinu, přednost dostal Chorý, další habán.

Jean-David Beauguel (vlevo) a Tomáš Chorý - dvě věže v útoku Plzně.

Viktorii by prospělo, kdyby měla na lavičce běhavějšího útočníka, který umí do zápasu vletět a unaveného soupeře zlobit neustálými sprintovými náběhy. Může se ovšem opřít o záložníky, kteří střílejí spoustu gólů – kanonáda proti Boleslavi mimo jiné znamenala, že Plzeň v počtu nastřílených branek Slavii předstihla.

Verdikt MF DNES: Výhoda pro Slavii

Forma Sedmička jako výstraha. Plzeň chce zápletku

Koronavirový absťák prospěl oběma, ale Plzni přece jen o něco víc. Kouč Guľa pauzu bezezbytku využil, aby do hráčů natlačil své zásady, a povedlo se mu to náramně: Spartu Viktoria přehrála, Boleslav ztrapnila sedmi góly a bez problémů si poradila i v Ostravě.

Slavia zvládla rozjezd v Boleslavi, pak rozstřílela oslabený Jablonec, ale proti poslední Příbrami se trápila a nervovala do posledních vteřin. Trochu tím připomněla rozpačitý start jara, během kterého si na sebe noví hráči zvykali a naplno bodovali v jediném ze čtyř utkání. Viktoria se naopak zlepšuje zápas od zápasu a sedmkrát v řadě vyhrála, což budí respekt.

„Hrají opravdu skvěle, daří se jim hodně držet míč. Proti Baníku si vyměnili asi 800 přihrávek, to jsem v české lize snad ani neviděl,“ pochválil soupeře slávistický kouč Trpišovský.

Plzeň je rozjetá, hladová a těžit může i z toho, že se bude hrát před téměř prázdným stadionem: Slavia tak nemůže spoléhat na fanoušky a především hlasitou severní tribunu, která dokáže vyhecované zápasy soupeřům pořádně znepříjemnit.

Proti Viktorii by zase mohla hrát výchozí pozice: stokrát mohou hráči i trenéři tvrdit, že v boji o titul s osmibodovou ztrátou nemají co ztratit, ale pokud v Praze prohrají, s největší pravděpodobností ztratí to hlavní: naději na zápletku. A buďte si jistí, že to v Plzni nikdo nechce dopustit.

Verdikt MF DNES: Výhoda pro Plzeň





Trenéři Vyrovnaní. Ať zápas rozhodne!

Muselo to být tehdy v dubajském hotelu docela zajímavé setkání. Náhoda tomu chtěla, že na stejné adrese trávili dovolenou jak Jindřich Trpišovský, tak Adrián Guľa: dva trenéři a fotbaloví fanatici. A tak se prázdniny neobešly bez pracovních diskusí. „Tehdy byl ještě v Žilině, já v Liberci. Pobavili jsme se a probrali různé věci,“ usmíval se při vzpomínce Trpišovský. „Později jsme spolu konzultovali některé hráče, byl jsem i na jeho přednášce, takže jsem Adriána poznal ještě lépe. Skvělý trenér, dobrý chlap.“

Jindřich Trpišovský (vlevo) a Adrián Guľa oba dokážou vtisknout týmu svůj styl.

Respekt je vzájemný, ale při zápase půjde známost stranou. Hit jara láká nejen na boj o titul, ale i na premiérový střet trenérů s vděčnými přezdívkami: Trpišovskému se říká český Klopp, Guľovi zase slovenský Guardiola. Zdaleka nejde jen o to, že slávistický kouč stejně jako jeho německý idol nosí kšiltovku a Guľa má zase stejně jako Guardiola vyholenou hlavu – styl, jaký se snaží svým týmům vtisknout, se slavným předobrazům skutečně podobá. Plzeň se pod slovenským expertem naučila držet míč a trápit soupeře přesnou kombinací, Slavii zdobí extrémní nasazení a dotěrný presink, který nevoní ani nejsilnějším protivníkům.

Trpišovský už se Slavií slavil titul i pohár, Guľa totéž zvládl se Žilinou, oba umí klubu naočkovat své představy. Tak proč soudit, kdo z nich je lepší? Ať rozhodne nedělní večer.

Verdikt MF DNES: Nastejno