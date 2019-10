Trpsikak je český Klopp. Ve Španělsku zkomolili jméno kouče a řeší Čínu

Katalánské vydání deníku AS píše o působivém vyřazení Sevilly z Evropské ligy, o českém Kloppovi a jeho hollywoodské story.

„Tohle je trenér Jyndrich Trpisovsky, přezdívaný Trpsikak.“

Zatímco fotbalisté Barcelony do Česka před utkáním skupinové fáze Champions League přiletí až v úterý v podvečer, někteří španělští novináři i členové mediálního oddělení katalánského klubu vyrazili do Prahy s předstihem.

Na webu Barcelony proto můžete v šestiminutovém videu se sympatickou reportérkou nahlédnout třeba do útrob stadionu v Edenu, na němž někteří žurnalisté ze Španělska sledovali i sobotní ligový duel Slavie s Příbramí (3:1).

Český mistr proti Barceloně nastoupí už ve středu od 21 hodin.

Bude to posedmé, co slavná Barcelona do Česka zavítá. Poprvé se utká se Slavií, byť na jejím stadionu v Edenu už si jednou zahrála. Před osmi lety tam v Lize mistrů narazila na Plzeň, která tenkrát ještě zápasy elitní soutěže na vlastním stadionu hrát nemohla. I tenhle duel, v němž Lionel Messi hattrickem řídil jednoznačné vítězství 4:0, média připomínají.

Reportér Juan Jiménez z AS se dokonce podrobně věnuje i aktuální politické situaci, sporům Prahy s Pekingem a partnerské smlouvě, kterou česká metropole pod vedením el partido Pirata, pardon, Pirátské strany, vypověděla.

Prezident Miloš Zeman reagoval, že financování Slavie ze strany čínského majitele bude zastaveno, což ale klub dále nekomentoval s tím, že se soustředí pouze na nejbližší program.

Španělé si dali záležet. Slavii se před třetím zápasem skupinové fáze Ligy mistrů věnují a také v médiích ji berou vážně, což je i pro pražský tým určité vyznamenání.

Když zástupci českého klubu prolétli zahraniční tisk před prvním utkáním Ligy mistrů proti Interu, nestačili se divit, že ve slávistické předpokládané sestavě figurovali třeba Deac z Kluže, Král, který odešel do Spartaku Moskva, a na marodce byli Václav Kadlec, Václav Drchal nebo Bořek Dočkal.

To v Barceloně si Slavii se Spartou jako jinde nepletou.