Plzeň - Boleslav 7:1, místo ligy exhibice, Čermák stihl hattrick

Čtyři góly dala v prvním poločase, který byl zvlášť jednoznačný. Po pauze přece jen trochu ubrala, ale stejně přidala ještě tři další branky.

Hosté si ulevili, když sudí Orel odpískal konec zápasu. Jejich výkon byl v některých momentech až nedůstojný. Nebo prostě Plzeň byla tak výjimečná?

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Domácí od první minuty dominovali. Hráli s lehkostí, v rychlosti, se skvělými a originálními nápady. Jejich akce byly parádní, přímočaré, některé z nich nebránitelné.

9. minuta: k Čermákovi se odrazil míč na hraně pokutového území a domácí záložník ho hbitě uklidil k tyči. Už předtím z podobné pozice nepřesně zakončoval spoluhráč Kopic.

23. minuta: další Čermákova branka, tentokrát po pohledné kombinaci a přihrávce od Kayamby, kterou domácí šikula uklidil ve skluzu do brány. Kdyby to neudělal, pravděpodobně by ho zastoupil Beauguel, který stál připravený za ním.

31: minuta: čas domácího střelce ale přišel po chvíli, kdy ze dvou kroků dorážel do prázdné brány střelu Kayamby.

43. minuta: Konžský záložník byl zapojený i do akce před čtvrtým gólem. Právě na něj mířila přihrávka, kterou brankář Šeda vyrazil k dobíhajícímu Havlovi. Ten poněkud šťastně a s přispěním dvojí teče přidal před přestávkou čtvrtý gól.

A kdyby Plzeňští lépe vyřešili řadu dalších šancí a náznaků, rozdíl mohl být v polovině zápasu ještě výraznější. Soupeři jim vůbec nestačili, z kolotoče, na kterém se ocitli, se jim musela motat hlava, ovšem jestli doufali, že jim bude po pauze lépe, mýlili se.

52. minuta: Čermák završil hattrick - hlavou. Naběhl si do pokutového území, kde ho centrem z levé strany přesně našel Beauguel. Hned poté trenér Guľa střelce stáhl, měl odpracováno.

56. minuta: ale Plzni to pořád ještě nestačilo. Trefil se i střídající útočník Chorý, který k bližší tyči umístil střílenou přihrávku od Havla.

80. minuta: sám Chorý pak netradičně z křídla připravil gól pro jiného střídajícího borce Mihálika.

Plzeň šla do utkání bez vykartovaných opor Řezníka s Limberským, ale vůbec jí to nevadilo. Potvrdila skvělou formu, pohodu, ve které se nachází.

Nic na tom nemohla změnit ani korekce Klímy, hostujícího útočníka, který v závěru proměnil nařízenou penaltu.

Západočeši po příchodu slovenského kouče Adriána Guľy vyhráli všech šest ligových zápasů a dál tlačí na první Slavii, se kterou se už příští víkend utkání v Edenu.