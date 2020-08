Karviná opět mění kádr. Zájem o naše hráče nás těší, říká kouč Jarábek

Nejnovější je pondělní přestup krajního obránce či záložníka Jana Moravce do Zbrojovky Brno. A karvinské odchody nemusejí končit... O nejlepšího střelce mužstva Ondřeje Lingra se zajímá několik klubů, mimo jiné pražská Slavia a Baník Ostrava.

„Hotovo dosud nic není. Zatím jsem hráčem Karviné. Víc k tomu říct nemohu, vše řeší agentura, která mě zastupuje,“ řekl Ondřej Lingr.



Pokud by odešel, byla by to pro Karvinské velká ztráta, jelikož klub už pustil Adriela Ba Louau do Plzně. Mužstvo by přišlo o dva nejúdernější fotbalisty.

„Takoví hráči se nahrazují těžce,“ potvrdil karvinský trenér Juraj Jarábek. „Ale je to výzva pro ostatní. Věřím, že při výběru možných posil budeme mít šťastnou ruku.“

Jan Šteigl na tréninku karvinských fotbalistů blokuje střelu Rafaela Tavarese. Oba středopolaři by mohli být posilami slezského klubu.

Zatím se do klubu vrátili z hostování obránci Martin Kouřil a Oliver Putyera. Ten měl původně posílit třetiligový Hlučín, leč zůstává. „Skončil Moravec, takže potřebujeme na pravém beku alternativu,“ vysvětlil Juraj Jarábek.



Kouč povolal z rezervního týmu Martina Vlachovského, Marka Bielana a Jakuba Hejdu. K týmu se včera připojili také záložníci Jan Šteigl z Prostějova a Rafael Tavares z Trnavy, obránce Roman Holiš z Baníku Ostrava a útočník Roman Haša, který má prvoligové zkušenosti ze Slovácka, ale minulé čtyři sezony odehrál ve Skalici.

Zatímco Šteigl a Holiš jsou v klubu na testech, v případě Haši a Tavarese vedení Karviné dolaďuje podmínky jejich smluv.

Za Karvinou si vůbec nekopne makedonský útočník Kire Markoski, který přišel jako perspektivní v průběhu jara po uplynutí přestupního termínu. Zástupci Karviné zdůvodnili ukončení vzájemné spolupráce nepřehlednou a komplikovanou situací ohledně vízové povinnosti, způsobenou nemocí covid-19.

„Odchody a příchody, to je tady každý rok,“ řekl trenér Jarábek.

„Těší nás, že je o naše hráče zájem. Vychovat a prodat. Díky tomu náš malý klub funguje. Musíme holt ty, kteří odejdou, nahradit. Vynasnažíme se mužstvo poskládat tak, abychom v příštím ročníku ligy měli lepší start než v tom minulém.“

Kouč souhlasí, že Karvinští musejí posílit především útok.

„Víme, co potřebujeme,“ řekl Jarábek. „Máme rozpracované příchody nových fotbalistů. Máme vyhlédnuto dost jmen, ale ještě nechci o nich mluvit. Všechno je strašně rychlé, příprava krátká. Ale věřím, že to zvládneme.“

Karvinští plánují tři přípravná utkání, přičemž to první odehrají v sobotu, kdy od 11.00 v areálu Kovony hostí Líšeň.