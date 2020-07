Karvinští do Zlína ani nevyjeli. Mělo se skončit už dávno, myslí si trenér

Místo vypjatého duelu trénovali v domácích podmínkách.

„Připravovali jsme se, těšili se na další zápasy po té předchozí pauze, kdy jsme měli karanténu, ale bohužel. Jen se potvrzuje, co se mělo stát už dávno – že sezona měla skončit dříve,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Nevěří, že by se ještě skupina o záchranu dohrávala. „Nejsou termíny a na minulém grémiu ligových klubů bylo jasně řečeno, že kdyby se něco událo, tak liga skončí,“ uvedl kouč. „Takže si nemyslím, že by se něco změnilo. Je to ale na nervy, protože my už potřebujeme s mužstvem pracovat do budoucna.“

Karvinští budou ještě dnes trénovat. „Čekáme na rozhodnutí ligového výboru, aby případný konec ligy byl definitivní,“ řekl Jarábek. „Pak snad budeme mít aspoň týden dovolené a začneme se připravovat na další sezonu.“

Karvinští se třetí rok po sobě zachraňovali. „Není to nic příjemného, když o udržení musíte bojovat do posledního kola,“ potvrdil karvinský kapitán Marek Janečka. Nyní si stejně jako jeho spoluhráči a zástupci klubu může oddechnout.