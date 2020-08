O góly se musíme podělit všichni, burcuje karvinský záložník Guba

Minulou sezonu ale z velké části promarodil. „Už jsem na tom chválabohu fyzicky i zdravotně dobře. Jsem připravený poprat se o místo,“ řekl devětadvacetiletý prešovský odchovanec.

Letní pauza je krátká. Stihnete se připravit?

Musíme, i když je to specifické, to je jasné. Na Slovensku byla ještě kratší, tam měli jen dva týdny, takže to bereme jako fakt. Horší bylo, když jsme v závěru sezony hrávali každý třetí den zápas.

Odešlo vám hodně hráčů. Noví přicházejí na zkoušku. Stačíte se sehrát?

Jednodušší by samozřejmě bylo, kdybychom už byli všichni pohromadě, protože někteří noví hráči se k nám budou přidávat i dál za pochodu. Ale věřím, že to zvládneme a budeme dobře připraveni.

Karviná potřebuje střelce. Jak těžké je najít ho?

Pracujeme na tom. Tento týden jsme šli spíše do tréninkového objemu, do kondice, ale postupně přibude více herních prvků a góly budeme střílet. Na tom se však musíme podílet všichni jako tým, nebude to o jednom hráči. Snad jedině kdyby přišel nějaký kanonýr, který by to vzal na sebe.

To není moc pravděpodobné...

Nevím, jak to bude. Ti nejlepší hráči už asi jsou podepsaní v jiných klubech, ale doufám, že se vedení podaří ještě útok doplnit.

Což bude nutné, když vám odešli Ba Loua a Lingr, kteří měli největší podíl na všech 25 gólech Karviné v minulé sezoně.

Věděli jsme, že Balu je nadstandardní hráč, a Linži nám pomáhal svou pracovitostí a navíc byl gólový, byl velmi důležitou součástí týmu. S jejich odchody se musíme smířit, ale věřím, že je nahradíme, byť to nebude nejjednodušší.

Zatím přišli útočník Roman Háša a záložník Tomáš Ostrák. Jsou to hráči, kteří by vám v útoku měli pomoci?

Jasně. Oba jsou dobří, ale bude záležet na nich, jak rychle se aklimatizují. To by však neměl být problém. Kabina je přijala dobře. Uvidíme, jak jim to teď půjde v přípravných zápasech.