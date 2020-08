V Karviné bude hostovat Ostrák, jenž patří bundesligovému Kolínu

Karvinští o tom informovali na svém webu.

Ostrák v uplynulé sezoně působil v rakouském Hartbergu. Odchovanec Frýdku-Místku prošel českými mládežnickými reprezentacemi, naposledy hrál vloni na podzim za dvacítku. V české lize dosud nenastoupil.

„Kolín i já jsme měli zájem o to, abych i v nové sezoně hrával nejvyšší soutěž. Rád bych, aby to týmu co nejlépe šlapalo, abychom vyhrávali a hráli dobrý fotbal,“ uvedl Ostrák.

„Tomáš je mladý, kvalitní fotbalista. Kdyby tomu tak nebylo, neměl by profesionální kontrakt v týmu z německé bundesligy. Věřím, že se rychle aklimatizuje na českou ligu a v nové sezoně nám pomůže,“ dodal sportovní ředitel karvinského klubu Lubomír Vlk.