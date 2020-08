Špatné výsledky venku? Musíme na tom zapracovat, přemítá kouč Karviné

Na začátku krátké přípravy na příští sezonu zkouší trenér Jarábek mladé hráče z rezervního karvinského týmu a testuje případné posily. Další nové tváře vyhlíží. „Víme, jaké hráče potřebujeme. Hlavně věřím, že v této krátké přípravě zvládneme dát mužstvo rychle dohromady,“ řekl.

Jak moc se musí tým změnit?

Máme rozpracované příchody i dalších hráčů než těch, co tady zatím jsou. Ale ještě o nich nechceme mluvit. Všechno je strašně rychlé, příprava krátká.

Přestupní termín bude letos delší. Budete kádr doplňovat i během sezony?

Určitě. Ale musíme vybírat pečlivě, nechceme se zmýlit. V minulosti tady přicházela dobrá jména, ale výkony byly slabší. Rádi bychom přivedli hráče, kteří nejsou tak známí, ale budou podávat kvalitní výkony.

Potřebujete posílit útok...

Jasně, jasně. Věřím, že budeme mít při výběru šťastnou ruku. Ono se v tom našem rodinném prostředí v Karviné pracuje dobře. Některým hráčům je tady až moc dobře, tak snad si uvědomí, jakou tady mají šanci se ukázat a chytí se jí.

Jan Šteigl na tréninku karvinských fotbalistů blokuje střelu Rafaela Tavarese. Oba středopolaři by mohli být posilami slezského klubu.

Po Ba Louaovi hrozí, že odejde i Ondřej Lingr, o něhož se zajímají zejména Slavia Praha a Baník Ostrava. Hodně by vám pomohlo, kdyby ještě půl roku zůstal?

Hlavně pro něj by to byla pomoc. Uvidíme, jak to dopadne. Nechci předbíhat. Zájem o něj je, ale absolutně není nic dotažené.

Platí, že chcete omezit počet cizinců v kádru, jichž jste v jarní části ligy měli jedenáct?

Určitě. Pokud tady budou zahraniční fotbalisté, tak ti vyzkoušení, jako Jean Mangabeira, Eduardo Mendez Santos, Gigli Ndefe. Byl bych nejraději, aby tady byla česká, případně slovenská enkláva. Chtěl bych mužstvo stavět na Češích a trochu i Slovácích.

Na jaře podávali solidní výkony i albánský záložník Kristi Qose a srbský stoper Milan Rundić. S nimi počítáte?

Ano. Zůstávají. Připojí se k týmu ve středu, protože měli o dva dny delší volno. Qose měl zdravotní problémy, ale už je v pořádku.

Stihli si hráči odpočinout?

Byli mimo nějaký osm devět dnů. Pauza je to krátká, ale nedá se nic dělat, když skoro za dva týdny začne liga.

Co musí být v příští sezoně jiné, abyste znovu nehráli o záchranu?

Naše hra byla pohledná zejména doma, ale na hře venku musíme zapracovat. Výsledky na cizích hřištích – a nejen v minulém ročníku – byly špatné. S tím má Karviná dlouhodobě problémy. Na to se zaměřujeme. Věřím, že se i venku zlepšíme.

Mají hráči už v hlavách, že se jim na cizích stadionech nedaří?

Leccos je v hlavách... Ale pracujeme na tom i tím, že jsme si vytipovali hráče, kteří mají nějakou střeleckou minulost. Třeba Romana Hášu, jenž byl dvakrát za sebou, i když jen ve druhé slovenské lize, jedním z nejlepších střelců. Je to chlapec z Uherského Hradiště, takže věřím, že si na své působení ve Slovácku vzpomene. Má už takovou poslední šanci chytit se v české lize. Ale je to typ, který umí dávat góly, na takové vícególové typy hráčů, kteří mají nějakou gólovou historii, bychom chtěli vsadit.

Stejně jako Opava a Příbram jste zahájili přípravu později než ostatní celky. Je to pro vás handicap?

Hráči i v době volna měli úkoly, které plnili. Ve fotbale jsem toho prožil už dost, takže tvrdím, že pořád je lepší nedotrénovaný hráč než zraněný.

V Karviné jste od loňského listopadu. Co vám angažmá dalo?

Hlavně zabrat psychicky, zejména když přišel koronavir. To bylo těžké, neměli jsme ani kdy trénovat, což nás dost poznamenalo.

Vy jste už třikrát prošel karanténou. Co čekáte od další sezony?

Doufám, že se už nebude opakovat to, co letos. Vedení soutěže musí připravit manuál, aby na případné onemocnění některého z hráčů nedoplatil celý tým a nešel do karantény. To bychom nedohráli žádný ročník... Nakažený fotbalista se musí jít léčit, ale hrát by se mělo dát a liga by se neměla přerušovat.