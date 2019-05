Dal gól, ale v klíčové šanci selhal. Tyč, smůla, litoval Kovařík

Dopředu se Plzni vůbec nedařilo. Když však Kovařík vlétl do zápasu, téměř okamžitě byl blízko tomu, aby posunul svůj celek do vedení. Řezníkovu ostrou přihrávku ve skluzu usměrňoval na branku, trefil ale jen tyč.

„Určitě to byl stěžejní moment. Řešil jsem to dobře. Že to byla tyč, je smůla,“ mrzelo plzeňského fotbalistu.

Slávisté o šanci Kovaříka Obránce Jan Bořil: „Zaspal jsem. Kdyby skóroval, tak bychom to asi horko těžko otáčeli, ale měli jsme štěstí, pak jsme dali tři góly a zaslouženě jsme vyhráli.“

Trenér Jindřích Trpišovský: „V zápase to byl zlom. Pokud bychom dostali gól, bylo by to hodně komplikované. Někdy rozhodují centimetry.“



Pak se z gólu radoval. To už běželo nastavení a bylo zřejmé, že Plzeň v Edenu ani napošesté nevyhraje. V závěrečné desetiminutovce totiž třikrát rychle inkasovala, takové manko už dohnat nedokázala. „Do defenzivy jsme hráli dobře, okénka jsme tam nenechávali. Šanci jsme pak měli, ale nic jsme z toho nevytěžili, naopak jsme vzápětí dostali gól,“ vykládal.

Plzeň tak rázem ztrácí na ligového lídra pět bodů, což už vypadá jako nesmazatelný náskok. „Myslím, že rozhodnuto ještě není. Samozřejmě jsme v hodně těžké situaci, ale budeme bojovat dál,“ řekl.

V cestě teď Plzni stojí Sparta, kterou na západě Čech přivítá ve středu. Pokud neuspěje, Slavia v případě výhry nad Jabloncem bude slavit. Viktorii tak během čtyř dnů čeká druhý veledůležitý duel, do kterého musí vstoupit s maximálním nasazením.

„Věříme si každý zápas, přestože to někdy není vidět. Máme sebevědomý tým a myslím, že to ještě ukážeme. Jen tentokrát to bohužel nevyšlo,“ uvedl Kovařík.

Plzeň čekají v ligové sezoně ještě tři utkání. Po souboji se Spartou se představí v Liberci, ročník uzavře domácím střetnutím s Ostravou.