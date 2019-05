Plzeňský záložník Hrošovský: Titul? Šance je jen teoretická

„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Měli jsme tam situaci, kdy jsme šli do brejku. Bohužel jsme to pokazili a oni z protiútoku dali první gól. A tím se to celé zlomilo,“ vyprávěl 27letý záložník novinářům smutným hlasem.

„Boj o titul už je asi rozhodnutý, ta šance je pro nás už jenom teoretická,“ uznal při absenci zraněného stopera Hubníka kapitán plzeňské Viktorie.

6. zápas v řadě prohráli fotbalisté Viktorie Plzeň na hřišti pražské Slavie v Edenu.

Ta prohrála na Slavii pošesté v řadě. „Je to tady těžké, to víme,“ reagoval Hrošovský. Přesto je přesvědčený, že viktoriáni nesehráli v Edenu špatný zápas. Ještě deset minut před koncem drželi bezbrankový stav.

„Tentokrát se tady vyhrát dalo. Za bezbrankového stavu jsme měli velkou šanci, jenže jsme dali tyč. Na druhou stranu je třeba říct, že předtím měla šance i Slavia. Štěstí se dneska přiklonilo na jejich stranu, je potřeba jim pogratulovat,“ dodal rodák z Bojnic.

A přiznal, že netuší, v čem je pro jeho tým prokletí zápasů na Slavii. „Kdybych věděl, proč to tak je, uděláme to tak, že tady vyhrajeme. Tyhle zápasy jsou o prvním gólu. Kdo ho dá, většinou to pak zvládne. Stejné to bývá u nás,“ připomněl Hrošovský březnové domácí vítězství 2:0. Předtím na podzim Viktoria utrpěla na Slavii debakl 0:4.

„My jsme si oba ty zápasy rozebrali. Věděli jsme, kde mají silné a slabé stránky. Jedna situace, kdy jsme tam nechali samotného Masopusta, bohužel rozhodla,“ dodal slovenský reprezentant.

Po víkendu se nejen zvýšila ztráta viktoriánů na vedoucí Slavii, ale také se smrskl jejich náskok na třetí Spartu. Ta je teď pozadu o osm bodů a už ve středu od 17.30 hodin nastoupí právě v Doosan Areně k další atraktivní bitvě ligové nadstavby.

„Tímhle liga ještě nekončí, budeme se prát až do konce. Ve hře je ještě devět bodů. Zkusíme všechno vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil levonový záložník Jan Kovařík, který na Slavii střídal Kayambu a pak byl u všeho podstatného. Nastřelil tyč, přímo ze hřiště pak viděl tři góly v síti gólmana Hrušky a v nastaveném čase zmírnil konečnou porážku na 1:3.

Bude ve středu večer před domácím publikem Plzeň veselejší?