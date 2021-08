Start v základní sestavě mě překvapil, přiznává pardubická posila Chytil

„Kdybych ho měl známkovat jako ve škole, tak bych mu dal dvojku, možná jedna minus. Centr byl skvělý a já už jsem se soustředil jen na to, abych balon trefil čistě a jen to nějak nelízl,“ popisoval Chytil na pozápasové tiskové konferenci.

Jeho parádní trefa znamenala otevření skóre zápasu s Bohemians, které Pardubice v Ďolíčku „přejely“ 3:0.

„Bohemka byla po celou dobu víc na míči, ale my hrozili z brejků. Hráli jsme, co jsme měli, a povedlo se nám to za tři body, všichni jsme spokojení,“ netajil se Chytil.

Pardubice získaly první vítězství v této sezoně. „Už jsme si trochu říkali, že to musíme zvládnout. Trenér nás sice nabádal, ať máme čistou hlavu a nejsme pod tlakem, ale sami jsme cítili, že teď byl na výhru pravý čas,“ uznal Chytil.

Dvaadvacetiletý vytáhlý forvard do Pardubic přišel poté, co na něj nezbylo místo v zástupu olomouckých útočníků, i v červenobílém dresu se však musí potýkat s konkurencí. Na jeho místě nastupuje Pavel Černý, střelec sobotního gólu na 2:0, ale i David Huf.

„Je to tu podobné jako v Olomouci, ale zase ne úplně. Tam je na post útočníka ještě víc hráčů, ale to musí být. Na jednoho by fotbal dělat nešel. I tady v Pardubicích jsou dobří hráči. David Huf je super kluk i fotbalista a Pavel Černý se mi taky hrozně líbí. Jsem rád, že i jemu se proti Bohemce podařilo po minutě na hřišti skórovat,“ těšilo Chytila.

Právě za něj přišel Černý na hřiště v 64. minutě, Chytil tak poprvé dostal šanci v pardubickém základu.

„Abych řekl pravdu, tak jsem z toho byl trochu překvapený,“ přiznal Chytil. „Jsem ale rád, že jsem tu šanci dostal a povedlo se mi dát gól,“ dodal.

Výhru 3:0 pak ještě zhruba deset minut před koncem pojistil svým druhým gólem v ročníku Tomáš Solil.

„Výborný zápas, ale většinu času jsme běhali bez míče, takže to bylo hodně fyzicky náročné. Místo toho, abychom kontrolovali balon, museli jsme se pořád přesouvat a někam dobíhat, takže to bylo dost složité,“ řekl Chytil.

Pardubičtí fotbalisté se radují z výhry.

Klokani byli nejblíže ke gólu těsně před poločasem. Tomáš Necid ovšem v dobré pozici po centru trefil pouze brankáře Jakuba Markoviče, který následně vyřešil i dorážku Vladislava Ljovina. Markovič tak v Pardubicích vychytal první čisté konto a stal se hráčem zápasu.

„Markymu jsem hned gratuloval. Drží nás, chytal dobře i na Baníku, když jsme prohrávali. Jen ať se mu dál daří, všichni budeme rádi,“ přemítal Chytil.

Po středečním pohárovém utkání v Hostouni čeká jeho tým v příštím ligovém kole výjezd na Moravu. V sobotu od 16 hodin nastoupí proti Slovácku. „Těším se. Pan trenér Martin Svědík tam odvádí dobrou práci, čeká nás těžký soupeř,“ uvědomoval si Chytil.