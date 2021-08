V každém zápase je něco, od čeho se dá odrazit, přemítá pardubický Kostka

Minimálně na papíru budou však tentokrát Východočeši označeni jako domácí tým. „Domácí jsme ale dá se říct oba, takže to bude prestižní zápas,“ těší se pardubický záložník Dominik Kostka. „Oběma nám jde o hodně, potřebujeme body. Čeká nás velice slušné a náročné utkání,“ dodává.

Pardubice - Bohemians 1905 Sobota od 16 hodin

Pardubice v něm budou Bohemians vracet porážku 0:2 z posledního vzájemného utkání na jaře, které se odehrálo právě v Ďolíčku.

Poraženi Východočeši odešli i z minulého kola na půdě Baníku Ostrava, kde podlehli 1:3, nervozita z možná špatného vstupu do sezony se ale do pardubické kabiny zatím nedostavila.

„Jsme teprve na začátku sezony,“ nebojí se Kostka. „Neřekl bych, že podáváme úplně špatné výkony, v každém utkání se najde něco, od čeho bychom se mohli odrazit. Holt jsme ale poslední dobou dopláceli na chyby a dostali hodně gólů. Zároveň jsme jich ale dost dali, takže když ještě trochu přidáme, bude jen otázka času, kdy půjdeme nahoru,“ věří Kostka.

Za největší nedostatek označil špatné bránění a nabírání hráčů soupeře jako třeba právě na Baníku.

Zrovna Kostka tam srovnal na 1:1, jenže ani ne minutu nato do vápna naběhl nikým nehlídaný de Azevedo a vrátil Ostravě rozhodující vedení.

„Někdy se nám sejdou tři čtyři chyby na různých postech za sebou a pak dostáváme zbytečné góly. Nedokážu říct, čím to je, ale máme takové výpadky, nedokážeme výpady soupeřů zastavit včas,“ mrzí Kostku.

Z osobního pohledu však může s probíhající sezonou být nadmíru spokojen. Do všech čtyř dosavadních utkání nastoupil v základní sestavě a začíná patřit k hráčům, na kterých pardubická hra stojí. V posledních dvou duelech navíc přidal i dvě branky.

„Vůbec to nevnímám tak, že mám nějakou pozici, nebo že se zdá, že ji mám. Snažím se vždy odvádět maximum toho, co umím. Je jedno, jestli jdu do základu, nebo z lavičky,“ říká o sobě.

„Pokud jde o góly, v lize jsem pořád nováček, takže každá statistika je pro mě dobrá. Jsem za to hodně rád a doufám, že týmu budu takto pomáhat i dál. Těší mě, že mi to tam teď padá, protože už loni za ten půlrok tady jsem měl spoustu šancí, které jsem neproměnil, a mohl jsem být třeba ještě dál. Budu se to snažit dohnat,“ slibuje Kostka.

Po Bohemians bude mít další šanci už ve středu od 17 hodin v poháru proti Hostouni.