Penaltový hrdina? Tentokrát nikoliv. Šancí jsme měli mraky, ví Souček

V aktuálním kalendářním roce jste do zápasu v Karviné kopal šest penalt a všechny proměnil. Co se stalo?

Věřil jsem si. Viděl jsem, že tam gólman jde, takže jsem chtěl víc přitvrdit a prostě mi to sjelo. Bylo otázkou času, kdy nějakou neproměním. O to víc mě mrzí, že jsme pak nedali nějaké góly. Dát gól z penalty, bylo by to snadnější.

Přesto jste měli spoustu šancí...

Jo, ale prvních dvacet minut nebylo vůbec dobrých, chyběl nám pohyb. Od penalty už se to zlepšovalo, do konce poločasu jsme šli dvakrát sami na bránu. Ve druhém poločase jsme na to navázali, byly tam další šance.

Překvapila vás Karviná?

Čekali jsme, že budou bojovat, že půjdou do všeho. Až na těch prvních dvacet minut jsme si toho vytvořili hodně, jen tomu chyběl gól. Kdybychom dali jeden, padl by třeba i další.

Měli jste v hlavách, že Plzeň v sobotu remizovala, takže jste jí mohli odskočit?

Všichni jsme věděli, že ztratila, ale chtěli jsme se soustředit na sebe, chtěli jsme mít dvanáct bodů. O to víc nás ta remíza mrzí.



Vy jste měl dvě solidní příležitosti. Kolik chybělo ke gólu?

Hlavička lízla tyč, škoda, že tam balon nespadl. Bylo to docela z dálky, ale gólman stál, takže by to asi neměl. To jsem mohl proměnit. I tu střelu v devadesáté minutě, kterou brankář vytáhl.



To bylo už v nastaveném čase a váš souboj se Stropkem rozebíral i videorozhodčí. Reklamovali jste faul?

Střílel jsem a on mě po odehrání balonu dojel. Mám z toho trochu oteklý kotník, ale nevím, jak to vypadalo na videu. Určitě rozhodčí konzultovali faul. Nevím, asi to viděli jinak.

Bylo utkání hodně ostré?

Soubojů tam bylo hodně. S tím, že Karviná bude bojovat, že do všeho budou chodit, jsme sem jeli. Přesto jsme si vytvořili spoustu šancí. Potřebujeme zlepšit produktivitu.