Pardubický kouč Kováč: Musíme dál pracovat, věřím, že se to obrátí

Ve finále ze stadionu Klokanů odcházeli jako ti šťastnější — jejich mančaft soupeře, který se stále nemůže odlepit ode dna prvoligové tabulky, porazil 1:0. Příčina pardubického neúspěchu? Z podstatné části identická jako v uplynulých kolech. Žalostná koncovka.

„Zápas byl jednoznačně o prvním gólu,“ soudil trenér FK Pardubice Radoslav Kováč. „Před půlí jsme měli velkou šanci, ale Pavel Černý bohužel přestřelil. Prázdná brána, byla to velká škoda. Mohli jsme jít do kabin za stavu 1:0, ale nevyužili jsme to,“ připomněl.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý měl asi o přestávce k hráčům důrazný proslov, protože ti po ní viditelně přidali. A v 55. minutě je parádní střelou zpoza vápna po odraženém balonu poslal dopředu Adam Jánoš.

„Měli jsme tlak, zaslouženě jsme byli odměněni brankou. Pak jsme výhru se štěstím ubránili. Asi se nasčítaly ty tři loňské ne úplně spravedlivé prohry Bohemky s Pardubicemi — jim se to teď vrátilo v nejnevhodnější moment,“ poznamenal kouč Klokanů.

„Jáni (Jánoš) to výborně trefil, my potom měli ještě šanci hlavou (Kostka mířil do břevna) a nějaké ‚trmy vrmy‘. Nakonec jsme prohráli... Chtěli jsme minimálně bod, bohužel zase nemáme nic, takže jsme zklamaní,“ glosoval šéf pardubické lavičky Kováč. „Musíme dál pracovat, věřím, že se to obrátí. Kluci makali, ale gól jsme opět nevstřelili. Není nám dáno,“ zoufal si.

Včetně středeční pohárové porážky na půdě třetiligových Velvar (též 0:1) Pardubičtí padli už v posedmé v řadě.

„Organizace hry byla slušná, všichni tři stopeři (Hranáč, Vlček, Icha) odehráli dobrý zápas. Mělo to svoje parametry, často jsme drželi krátké hřiště. Bylo to daleko lepší než ve Velvarech,“ mínil Kováč. „Ale góly chybějí.“

Další duel Pardubice odehrají až po reprezentační pauze, v neděli 2. října v 16 hodin se představí na trávníku FK Teplice.

„Někteří hráči nám odjedou na nároďák, ale týmu budeme dál zvedat sebevědomí. Kluci hrát umějí. Trénink nás přesvědčil, že tam je velký potenciál,“ prohlásil Kováč.