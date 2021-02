Liberečtí fotbalisté vyzvou Zlín, hosté chtějí ukončit sérii bez výhry

Liberečtí jsou v tabulce pátí a tuto příčku si mohou v případě vítězství výrazně upevnit. Tabulka je totiž na těchto pozicích extrémně vyrovnaná, stejně bodů jako Slovan mají Ostrava a Budějovice, Plzeň s Pardubicemi jsou zpět pouze o bod a desátá Olomouc o dva.

ONLINE: Liberec vs. Zlín podrobná reportáž od 14:00

Zlín naopak zažívá špatné období. Na výhru čeká už osm zápasů, je až třináctý, ale má dvě utkání k dobru. „Nedělní zápas s Budějovicemi nás stál hodně sil, ale my víme, že kluky máme dobře trénované. Zápas Zlína v sobotu v Brně jsme viděli, pořád má velmi dobré fotbalisty, ale my hrajeme doma, budeme chtít zvítězit a uděláme pro to maximum. Jsme rádi, že se nám někteří hráči vrátí do sestavy,“ řekl kouč Liberce Pavel Hoftych.

Do libereckého týmu už se po třízápasovém trestu za vyloučení v Ostravě vrací Jhon Mosquera, klíčový krajní záložník a střelec šesti gólů v sezoně, a nejspíš i středový hráč Michal Sadílek, jenž v neděli chyběl kvůli zranění z duelu v Plzni.

Zlín kvůli covidové nákaze vynechal dva zápasy a do ligového kolotoče se vrátil remízou 0:0 v Brně. „Necelé tři týdny jsme nehráli a spadli jsme do toho rovnýma nohama. V Brně byl náš fotbal takový syrový, ale s přibývajícími minutami jsem cítil zlepšení. Chceme na to navázat v Liberci,“ uvedl pro ČTK zlínský trenér Bohumil Páník. „Čeká nás nevyzpytatelný soupeř a nevyzpytatelný terén. Deka ze série nevyhraných zápasů na nás neleží. Táhne se to s námi od předvánoční domácí porážky s Teplicemi, tehdy jsme měli vyhrát nebo aspoň bodovat. Věřím, že jsme schopni to brzo změnit a vyhrát,“ dodal Páník.

V Liberci doufají, že trávník bude i pouhých 70 hodin po bitvě s Budějovicemi navzdory zimnímu počasí zase v dobrém stavu. „Máme famózní trávníkáře, kteří si s tím umí perfektně pohrát. Hřiště bude zase výborně nachystané, toho se vůbec nebojíme. Jsou to machři,“ chválil Pavel Hoftych.