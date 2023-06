Jablonec zatím bez trenéra, vedou ho asistenti. Hübschman bude hrát dál

Po odvolání Davida Horejše, který doplatil na nepřesvědčivé výkony v minulé sezoně, je Jablonec stále bez trenéra. Tým by měl převzít Radoslav Látal, klub ho však ještě oficiálně do funkce neuvedl.

Tým na kondičním soustředění v Břízkách zatím vedou asistenti Tomáš Čížek a nově také Jan Krob, který se po zranění přesunul z pozice hráče na trenérský post. „Upeklo se to docela rychle. Spojil jsem se s Tomášem Hübschmanem a panem Peltou, že koleno nedrží tak, jak by mělo a fotbalově bych nepomohl. Teď se tady řeší nový realizační tým a jsem tady na zkoušku a uvidíme, jak si to sedne,“ řekl šestatřicetiletý Krob pro klubový web.

Vykonávat by měl i funkci vedoucího mužstva. „Je to jiný pohled na fotbal, ale teď už jsem si na to trochu zvykl, když jsem půl roku nehrál kvůli zranění. Takže už teď jsem byl takový pomocník v kabině, takže když to řeknu v nadsázce, už jsem se na to lehce připravoval. Určitě to bude větší zodpovědnost,“ dodal Krob.

Trenérem jabloneckých brankářů se stal Oldřich Pařízek, který dříve chytal za Žižkov nebo belgické Antverpy.

Ani v dalším ligovém ročníku nebude v jabloneckém týmu chybět kapitán Tomáš Hübschman. Jednačtyřicetiletý veterán sice po skončení uplynulé sezony, v níž Jablonec skončil až třináctý, chvíli váhal, ale nakonec se rozhodl v kariéře pokračovat.

„Závěr loňské sezony byl náročný a abych řekl pravdu, prvních čtrnáct dnů jsem neměl chuť vůbec na nic a jen jsem odpočíval. Normálně jsem během dovolené dost aktivní a jsem často na hřišti, ledě nebo hrávám tenis, teď toho bylo minimálně, abych si odpočinul a dal se zdravotně do kupy,“ řekl Hübschman pro Sport.cz.

„A samozřejmě se mi nechtělo končit v takové situaci, kdy jsme se druhý rok po sobě zachraňovali až v samotném závěru ligy,“ dodal hráč, který v minulosti nastupoval i za Spartu a Šachtar Doněck a v Jablonci načne svou už desátou sezonu.

Do tréninku s Jabloncem se zapojil útočník Václav Drchal. Třiadvacetiletý hráč Sparty v uplynulé sezoně hostoval v Bohemians 1905.

Z hostování se do Jablonce vrátili útočník Jan Silný a záložníci Dominik Pleštil s Tomášem Smejkalem. Už dříve zelenobílí ohlásili příchod pěti posil - záložníků Vachtanga Čanturišviliho, Alexise Aléguého a Patrika Schöna, útočníka Matěje Náprstka a obránce Andreje Slávika. V Jablonci naopak končí defenzivní hráči Joshua Akpudje a Ishaku Konda. Chybí i další bek Michal Surzyn, který zahájí přípravu s Pardubicemi.