Fotbalový Jablonec hlásí další posily, do týmu míří Alégué a Schön

Po slovenském krajním hráči Adriánu Slávikovi, jehož klub získal z Banské Bystrice již v úvodu května, přišli útočník Matěj Náprstek z Norimberku a gruzínský středopolař Vachtang Čanturišvili ze Zlína.

A další dvě nová jména do ofenzivy, obě z druhé ligy, oznámili Jablonečtí na startu tohoto týdne: Alexis Alégué z Vyškova a Patrik Schön z Varnsdorfu.

„Je to pro mě nová motivace a jsem natěšený,“ uvedl 26letý Kamerunec Alégué, který působil od mládežnických let ve Francii a zahrál si i tamní první ligu za Nantes. V minulé sezoně si ve 33 mistrovských zápasech za Vyškov, s nímž bojoval v baráži o nejvyšší soutěž, připsal sedm branek a 14 asistencí.

„Ve Vyškově jsme udělali dobrou sezonu, budu pracovat tvrdě, abychom i s Jabloncem dosáhli dobrých výsledků. Hlavně chci, aby tým vyhrával, a jestli dám gól nebo asistenci, na tom mi nezáleží,“ tvrdí ofenzivní záložník.

FK Jablonec @FKJablonec NOVÁ POSILA!

Alexis Alegue přestupuje do Jablonce z Vyškova! Ofenzivní hráč se zkušenostmi z francouzské ligy podepsal na severu Čech víceletý kontrakt ⚽️

Hodně štěstí, @AlexisAlegue! #vprvnilinii https://t.co/VDNK3d8khx oblíbit odpovědět

To Patrik Schön jablonecké prostředí dobře zná. V zeleno-bílých barvách totiž hrál dvě sezony Juniorskou ligu, pak hostoval ve Varnsdorfu, kam v roce 2020 přestoupil a nyní je zpět v Jablonci.

„Chtěl bych se tady teď prosadit v první lize. Bude to určitě náročné, protože to bude skok oproti druhé lize, ale budu dělat maximum,“ řekl 25letý Schön.

„Jsem rád, že jsem absolvoval druhou ligu. Byla to obrovská zkušenost co se týče náročnosti a soubojů a myslím si, že mi to hodně pomůže do nového angažmá,“ přeje si Schön, jenž hrává na křídle, ale může nastupovat i na hrotu útoku.

FK Jablonec @FKJablonec VÍTEJ NA STŘELNICI!

Ofenzivní rychlík Patrik Schön podepsal v Jablonci víceletý kontrakt a je tak další letní posilou ⚽️

Vítej zpátky na Střelnici a hodně štěstí! #vprvnilinii https://t.co/hTJq7G1W6S oblíbit odpovědět

Jablonec sice chrlí jména posil, ale to hlavní, nového kouče místo vyhozeného Davida Horejše, zatím oficiálně neoznámil. Příprava přitom startuje už 19. června.

Podle iSport.cz má jablonecký boss Miroslav Pelta blízko k dohodě s Radoslavem Látalem, který prý končí v polském celku Termalica Nieciecza. Jasno má být v nejbližších hodinách či dnech.