Pleštil oslavil návrat do Jablonce hattrickem. Trenér bude odtajněn v pátek

V jarní části uplynulého ročníku první ligy hostoval v Teplicích, letní přípravu na novou sezonu už ale zahájil opět v Jablonci, kde fotbalově vyrostl. Krajní záložník Dominik Pleštil oslavil návrat do svého klubu parádně, když ve středečním přípravném duelu v areálu v Břízkách vstřelil polské Jelení Hoře mezi 4. a 14. minutou bleskový hattrick.

„Byl jsem z toho až překvapený a jsem rád, protože je pro mě důležité, že jsem se po návratu do Jablonce takhle hned třikrát trefil. Ale samozřejmě to budu muset potvrdit pak v sezoně v těch důležitých zápasech,“ řekl pro jablonecký web 23letý jablonecký odchovanec Dominik Pleštil.

Severočeši si k úvodnímu utkání přípravy pozvali na hřiště do Břízek „lehké sousto“ – spřátelený klub z Jelení Hory, který po minulé sezoně postoupil do čtvrté nejvyšší polské soutěže. Jablonečtí, které ještě vedli Tomáš Čížek a Jan Krob, budoucí asistenti nového kouče, jehož klub oficiálně oznámí až dnes v pozdním odpoledni, zvítězili 5:2, ale spokojenost panovala jen s prvním poločasem.

„Je pravda, že v první půli to bylo agresivnější a rychlejší. Kluci si více věřili na balonu a hlavně zbytečně nekazili. Proto hra v prvním poločase vypadala lépe, měli jsme hodně šancí a vstřelili branky, dobře jsme dostupovali a presovali,“ popsal Tomáš Čížek.

„Po prostřídání už ne všichni kluci hráli na svých postech a udělali jsme si to složité sami. Bylo tam moc ztrát, hráli jsme s Poláky nahoru dolů, což by se asi nemělo stávat, měli bychom více kontrolovat hru my. Zbytečně z toho vyplynuly dva góly soupeře. Máme za sebou kondiční soustředění, kluci toho asi teď měli dost, ale to je za výkon ve druhé půli neomlouvá,“ dodal jablonecký asistent Čížek.

Proti Jelení Hoře se fanouškům Jablonce vedle navrátilců z hostování Pleštila a Smejkala představily letní posily Slávik, Čanturišvili, Nápsrtek, Alégué, Schön i Drchal. Chyběli zranění obránci Martinec a Štěpánek, reprezentanti svých zemí Jovovič s Ikaunieksem i další navrátilec Silný, na postu stopera se objevil na zkoušku Gabriel z Plzně.

V sobotu se fotbalisté Jablonce, už s novým koučem, jenž nahradí hned po nepovedené sezoně odvolaného trenéra Horejše, vydají na klíčové herní soustředění do Itálie, kde budou trénovat do 10. července a měli by tam sehrát tři přípravné zápasy s dosud napevno neurčenými soupeři.

Generálka před ligovým startem je čeká v sobotu 15. července v polském Lubinu proti místnímu prvoligovému klubu Zaglebie, v němž působí exjablonecký útočník Doležal.