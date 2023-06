Jabloneckou zálohu posílí Gruzínec Čanturišvili. Podepsal víceletou smlouvu

Hráč s přezdívkou Vakho odehrál v české nejvyšší soutěži 114 zápasů, předtím získal s Trnavou slovenský titul a pohár.

„Jsem v české lize dlouho, znám kluby a samozřejmě i Jablonec. Když jsem v Česku podepisoval první smlouvu, tak Jablonec hrál Evropskou ligu. Je to klub, který má ambice, a proto jsem tady. Jsem hráč, který má vítězný charakter a chci s klubem dosáhnout co nejvíc,“ řekl pro klubový web po podpisu víceleté smlouvy pětinásobný reprezentant Gruzie.

„Jsem rád, že Jablonec měl o mě zájem a jsem nachystaný na začátek přípravy.“

Čanturišvili má na kontě celkem 17 startů v Lize mistrů a Evropské lize a netají se tím, že by se do evropské soutěže rád podíval i s Jabloncem.

„Fotbal se hraje pro to, aby se hrály i evropské poháry. Věřím, že i celý tým je stejně nastavený a podaří se nám společně dostat Jablonec co nejvýš v tabulce. Poslední roky to tak nebylo, i když si to všichni, i fanoušci, přáli, ale doufám, že nová sezona bude lepší a lepší,“ přeje si 29letá jablonecká posila.