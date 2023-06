Fotbalisty Jablonce povede Látal: Když mě oslovil pan Pelta, neváhal jsem

Jablonec posílili Hurtado, Tekijaški a Krulich Jablonec získal tři posily. Severočeský prvoligový klub angažoval ze slovenské Skalice kolumbijského stopera Haidersona Hurtada, který v novém působišti podepsal víceletý kontrakt. Blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu s Jabloncem uzavřeli i další střední obránce Srb Nemanja Tekijaški a mládežnický reprezentační útočník Matouš Krulich. Severočeši o tom informovali na svém webu. Hurtado strávil poslední dva roky s krátkou přestávkou na Slovensku. Sedmadvacetiletý střední obránce ještě v minulém týdnu nastoupil v dresu Skalice do přípravného utkání proti Baníku Ostrava a jednou brankou přispěl k nečekané výhře 2:1. „Česká liga je kvalitnější soutěž a jsem rád, že jsem tady. Jablonec má dobrý tým, je tu hezký stadion a celkově je tu příjemná atmosféra. Když se nám bude dařit v lize, můžeme bojovat o evropské poháry,“ uvedl Hurtado. Tekijaški se přesouvá do Jablonce po angažmá v polském druholigovém klubu Termalica Nieciecza. Šestadvacetiletý pravonohý stoper si v minulosti se srbskou Suboticou zahrál kvalifikaci Evropské ligy. „Na českou ligu se těším, bude to zase nejvyšší soutěž. Teď jsem v Polsku hrál druhou ligu po sestupu. Chtěl bych týmu pomoct dostat se nahoru a můžeme zase hrát o evropské poháry,“ prohlásil Tekijaški. Krulich je pro Severočechy sázkou do budoucna. Osmnáctiletý útočník předloni přestoupil z pražské Sparty do FC Turín, kde nastupoval za mládežnické týmy. „Vracím se domů do Česka a čeká mě nakouknutí do chlapského fotbalu. To je pro mě nejdůležitější. Chtěl bych co nejvíce pomoci týmu, musím ale se vší pokorou bojovat o místo,“ řekl Krulich. ČTK