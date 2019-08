Karvinské zoufalství: Nedáváme góly, to je naše největší slabina

V nastavení hosté přišli i o Maru, který fauloval unikajícího Ba Louau. „Taková prohra mrzí i pro to, že si soupeř ani nevytvořil nějaké šance. Z jedné větší hned dal gól,“ povzdechl si Smrž.

Za to vy jste šance zahazovali...

Sám jsem měl dvě. Mára Hanousek ji měl v prvním poločase. Bylo jich více. Ale nedali jsme góla. V tom je asi náš největší problém.

Vy jste mohl vyrovnat v nastavení, po rohu, ale pálil jste do brankáře. Co bylo špatně?

Ani jsem pořádně nemířil. Soustředil jsem se, abych balon trefil, protože to bylo ze vzduchu. Asi to reflexivně chytil. Bylo to dost blízko. Ale jejich gólman neskutečně chytil dvě tutovky.

Takže jít vaše střela kousek vedle...

Jasně, kdybych balon lépe umístil, neměl by nárok. Bohužel střílel jsem do prostoru, kde stál.

Výkon vašeho mužstva byl hodně špatný. To jste byli tak nervózní?

Nezačali jsme špatně, to jsme zas tak nervózní nebyli. Když jsme dostali gól (v 18. minutě), tak od té doby jsme si pořádně nepřihráli. Do konce poločasu to bylo hodně zlé. Ve druhém se naše hra trochu zvedla. Byla tam ta červená. Ale rozkouskovalo se to. Rozhodly šance, které jsme neproměnili. Úroveň zápasu nebyla nic moc.

To, že Liberec bude zdržovat a kouskovat hru bylo vzhledem k tomu, že vedl a hrál v deseti jasné, ne?

To by asi dělal každý v takové situaci. Navíc, když bodově na tom byli podobně jako my.

Co s tím?

Musíme zvednout hlavy, za týden hrajeme se Zlínem. Vlastně dva zápasy nás teď čekají na hřišti soupeře. Musíme se pokusit získat body venku. Makat dál. Ještě je před námi pořád dost kol. Nesmíme klopit hlavy. A hlavně musíme začít dávat góly, tam je naše největší slabina.