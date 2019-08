Bitvu emocí zvládl lépe Liberec. Bylo to mega nervózní, kývl Straka

Mizerné utkání rozhodla jediná střela hostů přímo na branku, Peškova, už v 18. minutě.

Karvinským nepomohlo, že si vypracovali čtyři velice dobré příležitosti a že soupeř hrál od 68. minuty bez vyloučeného Oscara.

Ten dostal druhou žlutou kartu, když vysokou nohou zasáhl do hlavy Lingra. Ten utkání nedohrál, jelikož záhy po té se vrhl po míči těsně nad trávníkem a to už musel střídat. „Má otřes mozku,“ řekl karvinský trenér František Straka.

Druhým vyloučeným hráčem hostů byl Mara, který v nastaveném čase stáhl unikajícího Ba Louau. Cestou do kabin nakopl flašku, která trefila mladého podavače míčů. K tomu vztekle práskl do tunelu vedoucího do šaten.

„Kamso Mara už hasil předchozí chybu, ale dovolím si rýpnout,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „Na druhé straně byl Pešek sestřelený Rundićem. To mělo být také jasné vyloučení, pokud máme stejný metr. Za jednu situaci byla červená, za druhou ani žlutá.“

Hoftych podotkl, že utkání bylo hodně emotivní. „Hrálo se o černého Petra. Byli jsme tady připraveni na válku. Hráči se vydali ze všech sil, odvedli maximum. Soupeř měl šance, ale výrazně nás podržel Nguyen,“ řekl kouč. „Prohra by byla velká komplikace a mohla nám pokazit celou sezonu. Jsou to extrémně důležité body.“

Naproti tomu Karvinští si svou už tak špatnou situaci ještě více ztížili. „Bylo to mega nervózní a nevím proč,“ řekl František Straka. „Asi si všichni uvědomovali, jak těžký to je zápas, což asi všem svazovalo nohy. Jinak si to neumím vysvětlit. Nedokázali jsme se dostat do hry, nepodrželi jsme balon.“

Povzdechl si, jak karvinští fotbalisté nakládají s šancemi, do nichž se dostanou. „Nadřeme se na ně a lehkomyslně je zahazujeme. To bolí.“

Karvinským se nepodařilo mužstvo oživit, ani když hned po přestávce šli na hřiště Marek Janečka a Dávid Guba. „Janečka do hry vnesl kvalitu, ale to druhé střídání se nepovedlo. Beru to i na sebe. Gubovi utkání totálně nevyšlo. Počítal jsem, že ukáže svou dravost, zkušenost jeden na jednoho. Bohužel to se nekonalo,“ přiznal Straka.

Co bude dál? „Je to hodně nepříjemné, ale jedeme dál,“ odpověděl František Straka. „Věřím, že se to zlomí, že najdeme optimální sestavu, která se zvedne.“