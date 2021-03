Ostravský kouč Smetana: Musíme být na sebe nároční, musíme být hladoví

„Tu výhru ale nepřeceňujeme, protože víme, kde jsme, v jakém jsme byli rozpoložení a že je před námi série těžkých zápasů. Jsme nohama na zemi, což jsme také klukům v kabině hned řekli,“ upozornil ostravský trenér Ondřej Smetana.

Baník v roli hlavního trenéra vedl podruhé, leč proti Příbrami zaskakoval už na podzim místo Luboše Kozla, který byl v karanténě. Tehdy Baník vyhrál 4:0.

Ostrava - Příbram Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Nynější vítězství je Smetanovo první „oficiální“...

„Věnuji ho rodičům, kteří celou mohu fotbalovou kariéru hodně prožívají,“ uvedl Smetana. „Taťka je navíc bývalý hráč Baníku, takže je rád, že jsem v klubu.“

Zastříleli jste si, ale výhra mohla být ještě výraznější. Souhlasíte?

Vše nebylo ideální, ale to nebude nikdy. Ze začátku bylo utkání i od nás nervózní, ale postupně jsme se dopracovali k tomu, co jsme měli v plánu, přicházely naše fotbalové věci a soupeř byl psychicky nalomený. Jsem rád za týmový, kompaktní a organizovaný výkon, a hlavně jsem rád za ty individuální výkony. Nechci ale nikoho vypichovat. Kluci, kteří se dlouho neprosadili, dali gól, byli aktivní. Zajda (Zajíc) trefil dvě břevna, byl v šancích, vytvářel tlak.

Komplikoval vaši hru špatný terén?

Kdyby zápas nedopadl ideálně, nezmiňoval bych ho, ale fakt není dobrý. Doufám, že po reprezentační pauze bude lepší, až se oteplí a tráva poroste. Na omluvu klukům je třeba říct, že se musejí někdy hodně soustředit, aby balon zpracovali. Tři týdny tu teď nebudeme, tak snad se hřiště vzpamatuje a zlepší.

Ceníte si toho, že se probudili střelci, i když každý gól dal někdo jiný?

Určitě. Třeba Holzi (Holzerovi), všichni víme, že čísla nemá, a útočníci také ne. Trochu jsme tomu přizpůsobili hru, aby balonů ve vápně bylo víc a oni byli zásobováni, aby naše hra byla kolmější. Ale je to o práci celého týmu, nejen, že se oni probudili. Celý tým od gólmana pod nimi pracuje. Na videu klukům ukážeme, že některé věci fungují a budeme chtít na nich stavět.

Sympatické bylo, že i za stavu 5:0 jste chtěli přidat další góly a nestáhli jste se.

Nemáme se na co šetřit. Hráli jsme po týdnu a hrajeme až za čtyři dny (pohár se Spartou – pozn. red.). Kluci se nám navíc uzdravují. A hrají o své místo. O přestávce jsme si řekli, že neubereme, že musíme být na sebe nároční, hladoví, ale také nedostat gól, nic nepodcenit. Hráči to dodrželi, za což jsme rádi.

Co byste naopak hráčům vytknul?

Příbram byla zpočátku nebezpečná z brejků. Měla standardní situace. My jsme tam měli spoustu laciných stupidních faulů, jichž se musíme vyvarovat. Na to si musíme dát pozor, protože přijdou lepší soupeři. Důležité bylo, že jsme do poločasu dali gól. Tím jsme se trochu zklidnili. Už jsme se tak nemuseli hnát dopředu. Mohli jsme hrát více z bloku, i si počkat. Rázem to pro Příbram bylo mnohem těžší. A tím, že jsme byli pořád aktivní nahoru, přišly další góly.

Po kterém jste se uklidnil?

Po třetím, protože víme, že 2:0... Hned jsme to připomínali klukům, že máme zkušenost z neděle (prohra se Slavii Praha 1:2 – pozn. red.), co s týmem udělá, když dostane gól. Viděli jsme to na Slavii, což je úplně jiný tým než my dneska. A i s ní to zamávalo a byla opatrná. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Po tom třetím gólu si kluci i více věřili a byly tam i pěkné akce. Bylo to fotbalovější.

Daniel Holzer si pochvaloval, že hraje na levém kraji obrany. Co vy na to?

Z mého pohledu je levý obránce. Určitě je tam lepší, než na levém křídle, ale to asi vědí všichni.

Naproti tomu obránce Gigliho Ndefeho, který dal první gól, jste vysunul dopředu. Objevoval se i na hrotu. Proč?

Gigli to byl týden práce a komunikace, stání u tabule i spoustu řvaní během zápasu, ale má schopnosti, je pracovitý. Umí s míčem, je rychlý, umí centrovat, dokáže se prosadit jeden na jednoho. Takže má předpoklady, aby byl také křídlo. Takového hráče nahoře potřebujeme. A před zápasem říkal, že dá gól. Je sebevědomý, ale Holanďané to mají v povaze, takže jsem mu věřil. Ale my věříme všem hráčům.

Takže má současný Baník kvalitu?

Má. Kluky tréninky baví, pracují, dřou. Můžeme jim naložit a oni neremcají. Je radost s nimi pracovat. Kabina je zdravá. Všichni kluci jsou hladoví po fotbale, což je super.