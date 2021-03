Ostravský Baník si zastřílel, příbramský trenér Horváth to neustál

Fotbalisté Baníku zlomili odpor Příbramských dvěma góly během tří minut v závěru první půle. Je to jejich největší prvoligové vítězství od dubna 2006, kdy porazili Plzeň 6:0.

„Tu výhru ale nepřeceňujeme, protože víme, kde jsme, v jakém jsme byli rozpoložení a že je před námi série těžkých zápasů,“ upozornil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Jsme nohama na zemi, což jsme také klukům v kabině hned řekli.“

Kouč si cenil především týmového výkonu. „Ale pochopitelně jsem rád také za ty individuální, i když nechci nikoho vypichovat,“ podotkl. „Také mě těší, že kluci, kteří se dlouho neprosadili, dali gól, byli aktivní.“

A vyzdvihl i útočníka Tomáše Zajíce, jenž na gól stále čeká, už sedm utkání. „Trefil dvě břevna, byl v šancích, vyvíjel na soupeře tlak,“ upozornil Smetana.

Daniel Holzer dal v lize gól poprvé od prosince 2018. A to ještě dvě slibné příležitosti zahodil. Tu největší, když se dostal středem před branku, ale technicky mířil vedle levé tyče. „Paradoxně jsem využil tu nejtěžší příležitost,“ řekl. Na 2:0 zvyšoval po rohovém kopu křižnou střelou, když prostřelil hráče před brankářem. „Vyšel nám signál. Pochvala patří těm, co tu akci vymysleli, oni vědí, o koho jde,“ usmál se Holzer.

„Baníku jsme stačili snad třicet minut, kdy jsme byli i nebezpeční, ale po prvním gólu byl pro nás konec,“ řekl tehdy ještě úřadující příbramský trenér Pavel Horváth, který musel do 26. minuty dvakrát střídat, jelikož se zranili Nový a Soldát. „Do hry šli typologicky trochu jiní hráči. Možná se to na nás podepsalo, ale určitě ne na té vysoké porážce.“

Holzer podotkl, že na Příbrami bylo vidět, v jaké je strašné křeči. „Jen bránili a ani si nijak moc nevyhověli. Byla to podobná křeč, jakou jsme my měli v minulosti. To vítězství je super. Konečně jsme dali hodně gólů. Musíme to však potvrzovat každý týden.“

Ostravští fotbalisté se radují z branky proti Příbrami.

Sympatické bylo, že Ostravští stále chtěli hrát, a byť vedli 5:0, toužili přidat další branky.

„Pomohli i kluci, kteří střídali,“ uvedl Daniel Holzer. „Na každém šlo vidět, že chce dát gól, což je super. Byl tam ten potřebný hlad. Přišlo mi ale, že Příbram trochu odpadla i fyzicky, zatímco my jsme vydrželi pořád ve stejném tempu. O přestávce jsme si ale říkali, abychom do nich pořád šlapali a nenechávali jim žádný prostor.“

To potvrdil i trenér Smetana: „Řekli jsme si, že neubereme, že musíme být na sebe nároční, hladoví, ale také nedostat gól, nic nepodcenit. Hráči to dodrželi, za což jsme rádi.“