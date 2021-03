Trenér Horváth v Příbrami skončil, nahradí ho bývalý asistent Valachovič

Valachovič je někdejší ligový obránce, jenž mimo jiné v tuzemsku nastupoval před dvaceti lety za Liberec. Později se stal trenérem. V Příbrami už v letech 2012 až 2014 působil jako asistent, v roce 2015 tam spolupracoval s Pavlem Tobiášem.

„Už u nás působil, takže zná zdejší prostředí. Je to bývalý vynikající fotbalista, což prokázal například ve Slovanu Liberec či Rapidu Vídeň. Do práce má velkou chuť, právě někoho takového potřebujeme,“ řekl klubovému webu majitel Jaroslav Starka.

Jozef Valachovič

Nastínil také, jaké má s novým koučem plány. Podle všeho by pro Valachoviče nemělo jít o krátkodobou misi.

„Pokusí se o fotbalový zázrak a tím je záchrana v lize. Kdyby se to nepodařilo, bude mít za úkol připravit si mužstvo na druhou ligu a z ní postoupit zpátky,“ poznamenal Starka. Valachovič povede tým poprvé na úterním tréninku, klub s ním momentálně pracuje na složení realizačního týmu.

Ten starý s koučem Horváthem odvolalo vedení v pondělí dopoledne.

Je to přitom jen pár dnů, co Příbram jako teprve třetí tým ligy (předtím Pardubice, Brno a pak ještě Teplice) obrala o body nepřemožitelnou Slavii. Po heroickém výkonu na těžkém terénu z poslední akce vyrovnala na 3:3.

Byl to však jen ojedinělý záblesk.

„Nevyhráli jsme, ani nepamatuju, mám z toho akorát dlouhý vousy,“ citoval příbramský web klubového majitele Jaroslava Starku.

Příbram vyhrála naposledy 12. prosince, když doma zdolala Zlín. Od té doby nasbírala jen tři remízy a devětkrát prohrála. Celkově má jen dvě vítězství, druhé z listopadu nad Mladou Boleslaví, a šest remíz.

„Nemůžu dát pryč jedenáct hráčů, a tak se musí stát změna, která se bude týkat celého realizačního týmu. Pavlovi a všem jeho kolegům asistentům děkuju za jejich práci. Naše spolupráce nám nevyšla, takový je fotbalový život. Přeju všem, ať se jim daří v dalším angažmá.“

Někdejší vynikající záložník Horváth, jenž je jako hráč zásadně podepsán pod novodobou érou Viktorie Plzeň, nastoupil v Příbrami loni v březnu.

S týmem bojoval o záchranu, která se zdařila i proto, že se liga kvůli karanténnímu opatření příbramského soupeře z Opavy nedohrála a nikdo nesestoupil.

Ani v současné sezoně to nebylo lepší. V zimě klub obměnil kádr, hraje spíš s mladými a málo známými hráči. Zkušenosti mají jen veteráni Pilík s Rezkem.

„Naše šance na záchranu každým zápasem, každou prohrou klesají. Naše pozice je těžší a těžší. Nejsme ale v psychické pohodě,“ uznal Horváth po sobotní prohře 0:5 v Ostravě.

„Sílu v sobě cítím. Nerad prohrávám, není mi to příjemné, ale bohužel na hřišti to někdy vypadá, že kluci to v sobě tolik nemají,“ řekl.

V třiadvaceti zápasech dala Příbram jen šestnáct branek, míň jich má jen předposlední Opava. A dostala jich 51, což je z ligy nejvíc.

Celková bilance Příbrami pod Horváthem po roce působení není zrovna ke chlubení: 32 ligových zápasů, 5 výher, 8 remíz a 19 porážek, skóre 22:60.

Změny trenérů v ročníku 2020/21 Sparta: Vrba za Kotala Ostrava: Smetana za Kozla Boleslav: Jarolím za Webera Teplice: Radim Kučera za Hejkala Brno: Dostálek za Machálka Příbram: J. Valachovič za Horvátha

„Pavel byl vynikající hráč, ale trenérská kariéra nám zatím společně úspěch nepřinesla,“ poznamenal Starka.

S Horváthem skončili i jeho asistenti Peter Grajciar a Petr Čuhel.

Nejbližší utkání čeká Příbram v sobotu proti Brnu, které má jen o tři body víc a patří mu rovněž sestupová příčka. Tým už povede Valachovič.

Horváth byl odvolán po dvou vysokých porážkách na Spartě 0:4 a v Ostravě 0:5. Shodou okolností oba tyto kluby v nedávné době rovněž měnily trenéry.

Předtím došlo na změnu už jen v Brně, v Teplicích a v Mladé Boleslavi. Příbram je tak teprve šestým klubem, který v rozehraném ročníku mění kouče.