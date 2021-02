Příbram padá ke dnu. Není mi dobře po těle, přiznal Horváth

Vyloučený Navrátil se Kvídovi omluvil Když byl po faulu na něj brzy vyloučen protihráč Jan Navrátil, mohl to být pro Příbram signál k otočení skóre. Ale nestalo se, Slovácku i přes dlouhou přesilovku podlehla vysoko 1:4. „V první chvíli po tom zákroku jsem si myslel, že mám nohu napůl. Navrátil se pak přišel omluvit, což přijímám, chápu, že uklouzl. Ale červená karta jasná, taková jsou pravidla,“ řekl příbramský stoper Jan Kvída. „Nedokázali jsme zareagovat na vedoucí gól soupeře. Je to špatný, musíme se nad tím zamyslet a rozebrat si to. Jan Kvída Co se dělo o přestávce, když jste po půlhodinové přesilovce prohrávali 0:2?

Bylo pěkně dusno. I když nás bylo třicet minut o jednoho víc, měli jsme tam vepředu jednu jedinou hlavičku. A ani po přestávce jsme bohužel žádnou pořádnou šanci neměli. I když jsme prohrávali o dva góly, pořád jsme chtěli zápas dotáhnout alespoň do remízy. Ale byli jsme až příliš zbrklí, vůbec jsme nedokázali dostávat míče do těch správných prostorů. Dokážete si nějak vysvětlit, čím to po zlepšených výkonech v předchozích kolech tentokrát bylo?

Slovácko je sice v laufu, ale bylo nás o jednoho víc a bohužel jsme z toho nedokázali nic vytěžit. Hrozně se nadřeme na šanci, a když už ji máme, jsme zbrklí. Ani odzadu dnes rozehrávka nebyla dobrá. Jak na vás ve složité situaci může taková facka zapůsobit?

Budeme zase poctivě trénovat a doufáme, že se nám to vrátí v dalších zápasech, i když los je hodně složitý. Když nebudeme přemýšlet optimisticky, tak tady vůbec nemusíme být. Čekají vás Sparta, Liberec a ostravský Baník...

Dokázali jsme vzít body Slavii, teď nás čeká tohle trio, může se nám podařit totéž. Týmy okolo nás také příliš nebodují, potřebujeme nějakou bodovou sérii a hned bude jiná situace.