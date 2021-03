Šance na záchranu klesají. V sobě ale sílu cítím, tvrdí Horváth

„Naše šance na záchranu každým zápasem, každou prohrou klesají. Naše pozice je těžší a těžší,“ uznal příbramský trenér Pavel Horváth. Upozornil však, že v předešlých duelech se utkali se soupeři ze špičky – Libercem (0:2), Spartou (0:4) a Slováckem (1:4). „A k nim papírově patří také Baník,“ podotkl Horváth.

„Nejsme ale v psychické pohodě. Kvalita se jasně projevila a postupně bylo jen otázkou času, kolik gólů Baník nastřílí.“ Pavel Horváth říká, že se pokouší mužstvo probrat každodenní prací. „I s dalšími trenéry se snažíme dennodenně pracovat, koukáme na videa, hledáme chyby, v čem se zlepšit, ale nestačí to,“ povzdechl si.

Má ještě vůbec sílu prát se s týmem dál o udržení? „Sílu v sobě cítím. Nerad prohrávám, není mi to příjemné, ale bohužel na hřišti to někdy vypadá, že kluci to v sobě tolik nemají,“ odpověděl.

V duelu s Baníkem byl spokojený jen s první půlhodinou. „To jsme Baníku stačili, byli jsme i nebezpeční, ale po prvním gólu to byl náš konec,“ řekl Horváth.

Ke všemu už do 26. minuty musel kvůli zraněním střídat Nového a Soldáta, dva defenzivní hráče. „Samozřejmě nebylo příjemné přijít tak brzy o dva hráče, protože místo nich šli do hry typologicky trochu jiní fotbalisté,“ uvedl Pavel Horváth. „Možná se to na nás podepsalo, ale určitě ne na té vysoké porážce.“