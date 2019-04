Podještědské derby číslo padesát. Liberec do něj půjde bez Kozáka

„Padesátka je krásné číslo, tohle derby se hraje nepřetržitě už dlouhých pětadvacet let v řadě. Svědčí to o tom, že se fotbal tady v Liberci i v Jablonci daří dělat dobře, protože ani jeden z těchto týmů ještě nikdy z první české ligy nesestoupil. To si úplně každý klub rozhodně říct nemůže, klobouk dolů!“ řekl liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák.

„Přál bych si, aby se tohle prestižní Podještědské derby hrálo ještě minimálně dalších pětadvacet let v kuse. Je to velké zpestření ligy, lidi to tady mají prostě rádi a moc bych si také přál, aby na každé derby byly nabité stadiony.“

Jablonecký trenér Petr Rada působil v sezoně 2010/2011 v rivalském Liberci. „S lidmi v Liberci mám dobré vztahy. Je vždycky příjemné se vracet tam, kde jste působil. Uvědomuji si důležitost derby, ale jinak je to zápas jako každý jiný. Oba týmy se na derby těší a věřím, že to bude dobrý fotbal pro diváky,“ uvedl Rada.

Osmý Liberec hraje o postup do první šestky ligy nebo alespoň o udržení ve druhé nadstavbové skupině, která přijde na řadu po skončení základní části. V minulém kole Slovan vyválčil cenný bod za remízu 1:1 na hřišti Slavie, ve středu si však zase náladu pokazil vyřazením ve čtvrtfinále poháru v Ostravě, které pomohl k postupu Barošův gól rukou.

Jablonec si v případě úspěchu v derby upevní čtvrté místo v tabulce a může se přiblížit třetí Spartě.

Dlouhodobá bilance derby U Nisy hovoří pro domácí Liberec, který do padesátého derby nastoupí v nových modrých dresech. V minulé sezoně zvítězil U Nisy 4:1, Jablonec zde naposledy vyhrál na podzim 2014. „Je pravda, že pro nás bilance není příznivá, ale není to otázka posledních pěti let, kdy byly zápasy téměř vždy vyrovnané. Budeme hrát na vítězství a nebudeme spekulovat o statistikách,“ řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Velkým tématem nedělního derby bude absence libereckého útočníka Libora Kozáka. Nejlepší střelec Slovanu, který dal na jaře čtyři góly, dostal v minulém ligovém kole na Slavii čtvrtou žlutou kartu a proti Jablonci nemůže hrát. To je pro Liberec velká ztráta.

„Libor je pro nás velmi klíčová postava, ale místo něj nasadíme Petara Musu a doufám, že ho adekvátně nahradí. Je to typologicky podobný fotbalista,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Žluté karty prostě přicházejí. Liberec má určitě možnosti postavit jiné hráče a ti pro nás nebudou tak čitelní,“ odmítá jablonecký kouč Petr Rada, že by Kozákova absence byla pro jeho tým velkou výhodou.