Kozák dal čtvrtý jarní gól. Cítím se dobře, raduje se liberecký útočník

Fotbalový Liberec dal na jaře devět gólů a skoro polovinu jich nastřílel právě Kozák. Je na dobré cestě splnit svůj jarní střelecký cíl, který má v hlavě, nikomu ho však neřekne.

„Číslo vám neprozradím, ale ještě jsem ho nepřekročil. A ještě mi dost zbývá,“ naznačil s úsměvem téměř dvoumetrový útočník, s jehož bráněním mají soupeři velké problémy.

Kozák v minulosti hrával za zahraniční velkokluby Lazio Řím a Aston Villu, v roce 2013 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy. Do Liberce přišel v lednu z druholigového italského Livorna a podepsal smlouvu na půl roku, aby si poprvé v životě vyzkoušel českou ligu.

V týmu se rychle zabydlel. Trefil se hned v úvodním zápase proti Příbrami, naprázdno nevyšel ani s Duklou a v Olomouci. Jeho sobotní gól proti Zlínu byl dokonce vítězný.

„Cítím se dobře, parta mě přijala a góly jdou ruku v ruce s tím. Mrzí mě, že v některých minulých zápasech mohly moje šance vést k více bodům, ale na to, co bylo, se nikdo neptá,“ říká opavský rodák.

Střelecké a herní pohody Libora Kozáka si všiml i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý a zařadil ho mezi náhradníky pro nadcházející kvalifikaci v Anglii a přátelský zápas s Brazílií.

Zápas se Zlínem rozhodl 29letý útočník už ve 22. minutě, kdy se trefil parádní ranou asi ze 13 metrů, která se odrazila od tyče do sítě.

„Po centru Potočného balon propadl mezi Breitem a zlínským stoperem, zůstal mi trochu pod nohou, tak jsem se ho snažil cpát k tyči a obstřelit to, a naštěstí to vyšlo krásně od tyče,“ popsal Libor Kozák. „Jsem strašně rád, že můj gól pomohl týmu. A i když jsme nehráli tak hezky jako v minulých zápasech, ukopali jsme tři body, to je cenné,“ dodal.

Liberec měl proti Zlínu navrch hlavně v prvním poločase, ve druhém byl aktivnější soupeř, ale do šancí se dostal až v samotném závěru a nedokázal je využít. Naopak po jednom z rychlých výpadů do zlínské obrany dal Kozák svůj druhý gól, jenže video potvrdilo ofsajd a skóre zůstalo 1:0.

„Škoda, mohli jsme to vyřešit líp. Počítal jsem s tím, že Radim Breite si dá ještě jeden dotyk, a tím se linie vyrovná, ale taky jsem si mohl počkat. Oba jsme to trochu spískali. Důležité je, že nás to nestálo body,“ konstatoval Kozák.

Po dvou předchozích prohrách potřebovali fotbalisté Liberce doma nutně zabrat, aby nevypadli z první desítky, a to se podařilo. Po výhře nad Zlínem zůstali na osmém místě, ale na šestku už ztrácejí jen dva body.

„Bylo to sice ubojované, ale tří bodů si velice vážíme, i po mentální stránce nám to pomůže. Teď máme čtrnáct dní na to nachystat se na Slavii,“ řekl autor čtyř libereckých jarních gólů.