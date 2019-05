Oťukávačky probíhají, říká Kozák. Budoucnost chce ale řešit po sezoně

Kolem bývalého reprezentačního útočníka, který pod Ještěd přišel v zimě z Itálie a od té doby nastřílel sedm gólů, totiž krouží movitější kluby. Nejvíc se hovoří o zájmu Slavie.

„Nějaký zájem je, nějaké oťukávačky probíhají, ale všem jsem řekl, že to budu řešit až po sezoně, přijde mi to tak fér,“ řekl liberecký útočník. „Teď by se to mohlo křížit, nechci se tím zabývat, když nás čeká tak důležitý zápas v Jablonci.“

Pro Liberec je stále v sázce pohárová Evropa. „Ať už bude moje pokračování jakékoliv, bylo by hezké mít Liberec v pohárech. Na sezonu by se koukalo jinak, kdybychom se dostali do Evropy,“ míní Kozák.

Nedělní zápas bude pro Kozáka pikantní, právě Jablonec ho totiž v zimě lákal, ale útočník dal přednost Liberci. Bude to jeho premiéra v Podještědském derby, na jaře kvůli kartám nehrál.