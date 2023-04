Zlín - Olomouc 0:1, rozhodl brzký Chvátalův gól, domácí se dál trápí

Sigma vyhrála po dvou utkáních a upevnila si šesté místo v tabulce, znamenající účast v nadstavbové skupině o titul. Na sedmý Jablonec má šestibodový náskok. Zlín prohrál třetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže a zůstal předposlední o skóre před šestnáctými Pardubicemi, které mají utkání k dobru.

Do zápasu vstoupili lépe hostující fotbalisté a vytvořili si územní převahu, z níž se po kombinačních akcích dostávali do blízkosti Rakovanovy branky. Ve 14. minutě dopravil míč zblízka do sítě Chytil, ale kvůli ofsajdu gól neplatil.

O tři minuty později se Zlínu nedůraz ve vlastní šestnáctce už vymstil. Ventúrovu střelu po rohu domácí gólman vyrazil jen před sebe a Chvátal měl zblízka otevřenou cestu ke svému druhému gólu v ligové sezoně.

Domácí se dostávali k možnosti ohrožení soupeřovy brány jen sporadicky, chyběla jim přesnost kombinací a brzdil je stereotyp akcí. Blíže ke gólu měli na druhé straně po tvrdé střele Sláma a po hlavičce stoper Beneš, který nastoupil s obličejovou maskou.

Zlín po přestávce zlepšil hru a vyrovnat mohl v 57. minutě Didiba, to by ale musel po rohu zblízka trefit branku, podobně jako střídající Fantiš v 62. minutě po jedné z mála rychlých a přesných akcích Zlína.

Nápor domácího celku s přibývajícím časem vzrůstal, ale vyloženou šanci na vyrovnání si nevypracoval. Olomouc tak náskok v pohodě uhájila a venku naplno bodovala po čtyřech duelech. Hanáci na zlínské Letné vyhráli třetí ligové utkání po sobě.