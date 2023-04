Všichni chceme Evropu, říká nečekaný olomoucký hrdina Chvátal

Jeho olomoucká Sigma po výprasku na Slavii a domácí remíze s Bohemians opět dosáhla na tři body. Trápící se Zlín porazila v sobotu na Letné 1:0, gólem z osmnácté minuty rozhodl právě slovenský bek.

Ruce nad hlavu už přitom zvedal o pět minut dřív. Po nacvičeném signálu z rohového kopu se ke střele dostal středopolař Ventúra, jeho ránu zlínský gólman Rakovan vyrazil pouze ke Chvátalovi, jenže ten si nepohlídal ofsajdové postavení, a tak jeho dorážka přišla vniveč.

V osmnácté minutě přišla situace jako přes kopírák – znovu roh, Ventúra i Chvátal. Tečovanou střelu tentokrát Rakovan vyrazil pouze nad sebe, Chvátal zůstal před ofsajdovou linií a přímo z brankové čáry dorazil padající míč.

„Vypadalo to snadně, že?“ smál se Chvátal. „Ale nebylo to tak. Míč se trochu točil, jsem rád, že jsem to tam doklepl,“ doplnil.

„Standardky nám zafungovaly, byli jsme z nich, zejména v první půli, nebezpeční,“ kvitoval kouč Olomouce Václav Jílek.

Jistota Beneš, Breite podhrot

Výkon jeho hochů z druhé půle se mu ale nepozdával. V sedmapadesáté minutě mohl vyrovnat Joss Didiba, jenže na hranici malého vápna netrefil balon. „Tisíciprocentní šance,“ kroutil hlavou Jílek.

A výčet nejistých momentů pokračoval. Gólman Macík deset minut před koncem vymyslel obrovskou hrubku, když svůj odkop adresoval pouze do zad dotírajícího Koviniče, a v 90. minutě mohl a měl vyrovnat Drame. Prvním dotykem se ve vápně zbavil Chvátala, ale do jeho střely z malého vápna na poslední chvíli přiletěl stoper Pokorný.

Právě stopeři Sigmy snesli v zápase přísnější měřítka. Uzdravený Vít Beneš, který loni kvůli zdravotním patáliím dokonce zvažoval konec kariéry, dal najevo, že je momentálně asi nejlepším stoperem, kterého Sigma vlastní. Důrazný, jistý a s přehledem.

„Jedna věc je to, co chceme hrát my, ale druhá věc je to, co nám soupeř dovolí. Zlín už neměl v druhé půli co ztratit, útočil v pěti šesti lidech. Zjednodušili to, nakopávali,“ popisoval Juraj Chvátal. „Pak už jsme se museli přizpůsobit, nějaká taktika jde mimo, nejdůležitější je totiž krýt útočné hráče,“ dodal.

Na novou roli na hřišti si zvyká také kapitán Sigmy Radim Breite, který v sobotu znovu nastoupil na podhrotu. „Vzniklo to kvůli personální nouzi, stále nám chybí Tonda Růsek plus křídelní hráči,“ vysvětloval Jílek. „Chceme Pospíšila s Ventúrou v nižším postavení, abychom měli už od stoperů nabídku a kvalitní hru směrem nahoru.“

Breite sice není gólový typ hráče, asistence také příliš nesbírá. Jílkovi však vzkázal: „Tréňo, už jsem to takto hrával v Liberci.“ A ten jej za bojovnou šichtu chválil.

Zafungoval faktor strachu

Sigmáci se výhrou přiblížili k setrvání v top šestce. Do konce základní části zbývají tři kola, sedmý Hradec ztrácí tři body. Olomouc přitom čekají dva celky z prostřední skupiny a čtrnácté Teplice. „S výsledkem jsem spokojený, ale byl to pro nás varovný prst, abychom to zvládali lépe a přidali druhý gól. Kvalitu na to máme,“ upozornil Jílek.

Stejně mluvil i zlínský trenér Pavel Vrba, jehož kádr je o skóre předposlední. „Situace začíná být hodně složitá, musíme uhrát takové výsledky, abychom měli šanci se zachránit. O ničem jiném se bavit nemůžeme,“ řekl rodák z Přerova.

Martin Pospíšil z Olomouce v akci před zlínským brankářem Matejem Rakovanem

„Mužstvo cítí, že jsme blízko cíle, což je šestka a pak další boj o čtvrtou pozici, která zajišťuje účast v evropských pohárech,“ sdělil Jílek.

I proto se prý Sigma v koncovkách zápasů trápí. „Hlava pracuje, nechceme těsné zápasy ztratit, stačí totiž jedna povedená akce a je po výhře. Vždy se vyskytnou obavy,“ připustil Chvátal.

A Jílek jeho slova posvětil. „Vstoupil do toho faktor strachu o výsledek. Mužstvo si je vědomo toho, že každé vítězství má velkou cenu, nechce o to přijít a z toho pramení částečná svázanost a strach. Tak to cítím,“ pravil Jílek.

Hanáci ale zůstávají odhodlaní. „Čtvrtá příčka je lákavá, je to cíl pro každého z nás. Všichni chceme Evropu,“ velí Chvátal. „Nechci říct, že šestku máme jistou, ale je to první krok. A pak se jdeme pobít o čtverku,“ uzavřel.