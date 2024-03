Saňák vsadil na lásku. A Fortelný daroval první gól v Sigmě narozené dceři

Ač Sigma nezažívá povedené období, na výhru čeká už sedm kol a odvolala kouče Jílka, Fortelný si užívá životního štěstí. A narození dcery oslavil gólem. Prvním v Olomouci, kde hostuje rok ze Sparty. V zábavném utkání proti Bohemians přispěl k domácí remíze 2:2.

Gratulace k dceři i trefě. Užíváte si tyhle chvíle naplno?

Děkuji moc. Líp bych si to nevysnil. Máme zdravou dceru, dal jsem gól na její počest. Jsem naprosto spokojený, škoda, že jsme nevyhráli. Musíme makat a věřím, že to v nejbližších zápasech zlomíme a nastartujeme se do naší vlny, co jsme měli v první polovině sezony.

Dal vám trenér Saňák motivační proslov o lásce a fotbalu?

Nemusel mě vůbec hecovat, stačilo, že mi dal důvěru, že mi řekl, ať hraju fotbal, ať si to užiju. Teď jsem v takové euforii, že hecování by bylo zbytečné.

Na první gól v lize za Sigmu jste čekal 25 zápasů. Bylo už na čase?

Stoprocentně. Chybělo mi štěstí ve výběru místa a kolikrát i klid v koncovce. Dneska jsem spojil oboje. Měl jsem štěstí, že Vít Beneš skvěle zareagoval na nastřelený balon Jana Vodháněla do vápna. Zachoval jsem chladnou hlavu, obstřelil jsem vystupující obránce a zapadlo to tam. Myslím, že se mi to povedlo, musím se pochválit. Jsem za to strašně rád.

Přemítal jste po narození dcery nad tím, že teď je ta správná chvíle to v Olomouci prolomit?

Když jsem byl na záchodě, tak jsem si říkal, že musím dát gól, že to nemá kam uhnout. A že musíme i vyhrát, což se nepovedlo. Ale šel jsem si pro to, jasně jsem si to vysnil a gól se povedl.

Teď to budete mít v kabině drahé, což?

To k tomu patří. Ať si kluci vymyslí cokoli, rád to všechno obstarám, zaplatím. Když jsem čekal takhle dlouho na gól, možná jsem si měl dcerku vymodlit dřív a třeba bych to rozjel jinak.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Bohemians.

V základní sestavě jste byl na jaře poprvé. Jak jste se cítil herně?

Manko jsem na sobě cítil, neměl jsem pořádnou minutáž, ale herně jsem se do toho postupně dostával. Byl jsem na balonu sebejistější a věřím, že pokud dostanu v dalších zápasech příležitost, že to budu jen potvrzovat a splácet.

Na levém křídle?

Je to pro mě jiné, ale tím, že na středu hrají hráči, kteří umí dát krásně balon, tak s tím není žádný problém. Aspoň mohu využít toho, že nejsem líný na krok a mohu vytvářet prostor.

Za vámi kmital Filip Novák, který se jako levý bek trefil podruhé za sebou. Co na něj říkáte?

Filip je neskutečně zkušený hráč. Už v tréninku, když jsme se připravovali na Bohemku, tak jsme se domlouvali, že bude šance, abych stáhnul Köstla a Kadlece, abych vytvořil prostor na to, aby mohl jít do nabídky, to se u toho gólu povedlo. Vyřešil to skvěle.

V Teplicích jste utkání vynechal kvůli očekávanému narození dcery?

Pan trenér Jílek vyhodnotil situaci tak, abych nebyl hlavou jinde. Což si zpětně myslím, že měl pravdu. Abych se přiznal, nesouhlasil jsem s tím. Ale teď to vnímám jako dobrý vstup trenéra.

Jak se projevila na týmu změna trenéra?

Stoprocentně jsme si uvědomili, že práce musí být. Neříkám, že jsme vůbec nepracovali, ale ten impuls změny nás zase nakopnul. Myslím si, že ta energie z nás byla znát hlavně první poločas. Je dobře, že jsme se oklepali po rychlém gólu. Klobouk dolů, jak to Prekop trefil, nádhera. Ukázali jsme, že je v nás síla a dokážeme zápasy otočit, bohužel jsme to nedotáhli.

Brankář Roman Valeš z Bohemians (vlevo) sbírá míč před olomouckým Filipem Zorvanem.

Po slibném poločase vás hráči Bohemians začali ve druhém přehrávat. Co se stalo?

V prvním poločase jsme měli skvěle posbírané druhé balony, ve druhém se nám to už tak nedařilo, možná jsme z toho trošku znervózněli, začali jsme hrát hlouběji a už jsme nedokázali využívat balonu na jejich polovině, hráli jsme spíš rychle nahoru. Ale nemám z toho úplně špatný pocit do 75. minuty, pak nás Bohemka víc zatlačila, ale dobře jsme si to odbránili a aspoň bod jsme si uhráli. Teď to musíme na Baníku zlomit.

Co Jiří Saňák změnil?

Přišla nová tréninková cvičení. Možná nám pomohlo, že jsme vypadli ze zaběhnutého tréninkového procesu. Vystoupili jsme z toho, na co jsme byli zvyklí. Asi bych v tom něco jiného moc nehledal. Vždycky jsme se snažili makat na sto procent. Musíme doufat, že nám to teď pomůže, že budeme tréninky dál plnit a půjdeme tomu naproti.